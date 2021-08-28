　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端疫苗受歡迎初體驗　 25號針「一點也不痛」只有「肚子餓」

▲▼ 高端疫苗受歡迎初體驗　 25號針「一點也不痛」只有「肚子餓」 。（圖／高端疫苗）

▲高端疫苗總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導

高端疫苗23日開打後，帶頭施打的總統蔡英文及27日施打的副總統賴清德的當下反應都是打完「沒感覺」、「不會痛」，醫師出身的賴清德還向醫護人員詢問「都不會痛，25號的（針頭）？」，醫護回答「對，針頭很細」，高端疫苗對怕打針的民眾來說是福音，且相較施打其他疫苗後民眾常出現注射處紅腫痛或頭痛及發燒等副作用，民眾打完高端幾乎沒有這些症狀，最常見副作用竟是「肚子餓」。

蔡英文總統施打疫苗時，藍營人士曾質疑是打假針，因為沒有看到針頭，事實上是因為高端疫苗採用的針頭是較細的25號針，細到幾乎是很難看到，"25號"是一種針頭外徑(針頭的粗度)大小的規格編號，編號越「大」，針頭越「細」，編號由7一路排到34，高端使用的25號針頭外徑0.5144毫米、內徑0.260毫米，是美國疾病管制暨預防中心(CDC)建議注射時施打疫苗用的針頭規格22至25號之中，最細的針頭規格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市前議員王浩宇在其臉書曾指出，高端因為是單劑單針的設計，一律採用成本最高昂的25號極細針頭，可以在對身體組織破壞最小、最不會產生疼痛的狀況下把疫苗順利注射進肌肉中。

很多民眾在臉書分享施打高端疫苗最多的感覺就是「沒感覺」，有網友說「我只聽到護理師說：深呼吸.....然後就請我去旁邊休息了，真的沒疼痛感...」、「我還在想怎麼還不打轉頭看向護士，她笑著對我說已經打好了，針頭就跟護士的笑容一樣溫柔」、「我被蚊子叮到還比較痛」。

反觀其他像是AZ或莫德納疫苗，因為是一瓶是10人份，透過醫護人員抽取施打，各家醫院診所準備的針頭規格不一，如果民眾遇到針頭較粗，不僅施打時會明顯感受到疼痛，甚至出現施打位置腫脹疼痛好幾天。

根據衛福部整理國外研究統計，AZ 疫苗副作用最常見是注射部位紅、腫、痛 (54.2%)，其次是疲倦 （53.1%）、頭痛（52.6%）、肌肉痛（44%），嚴重副作用是腹痛（1%）、血栓合併血小板低下。莫德納疫苗疫苗接種第二劑較第一劑明顯的副作用有注射部位紅、腫、痛（92%）、疲倦 （70%）、頭痛（64.7%） 肌肉痛（61.5%），嚴重副作用是嚴重過敏反應及心肌炎或心包膜炎。

與這兩個國外疫苗相比，高端二期臨床主試驗期間分析解盲數據結果，發燒比率疫苗組僅0.7%，AZ(7.9%)、莫德納(15.5%)分別是高端的11及22倍之多，高端頭痛比率疫苗組為22.2%，也都不到AZ及莫德納的比例的一半以上。

相較於過去民眾施打AZ或莫德納，臉書上到處可見民眾發燒、頭痛、手臂腫脹疼痛的體驗貼文，高端疫苗最多抱怨的「副作用」是肚子餓。昨天賴清德打完疫苗後，媒體就詢問賴「打完會餓嗎？」，賴則笑回「我早上有吃飯」。不過，也有網友在其臉書貼心提醒賴副總統「有準備好副作用防餓食物包了嗎？」

許多民眾打完高端的反應都是「會餓肚子」、「真的食慾變好，但根本沒有其他副作用」、「我只有一打完就肚子餓，打前明明有吃早餐，結果午餐吃了2人份」、「我也是，體溫上升又降大概是0.5℃的幅度。當天真的就一直吃」。

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
一週16境外全Delta！　醫嘆：爆料犧牲後「制度就改了」
2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多是它
趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！　官媒還點名2人：到了終點線
快訊／外物入侵！台鐵南下、北上列車延誤　4車站受阻
BNT今下午2點開搶　注意「1件事」絕對要避免
跟風驗DNA臉綠慘！　養兒11年才知是別人的種
「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「民眾鋸樹倒塌」壓到電車線！台鐵新豐=新竹列車延誤

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

大學恐成防疫超級大破口！教授提「實體開學」5問：準備好了嗎？

2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

買LINE「全家福主題」！人妻下單後糗炸：別人的老公

大台北亮高溫燈號！熱傷害「高危險」時段曝　圖解午後雷雨熱區

高端疫苗受歡迎初體驗　 25號針「一點也不痛」只有「肚子餓」

課上一半嗆混帳！補教師私訊「下次對你不客氣」　學生怕到不敢說

染疫船長唯一連結是他！48hrs危機應變　台中港16人PCR現況曝

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

留學陸生疑接受「採訪」因言獲罪 公安找家人問話！遭威脅刪片回國

快訊／「民眾鋸樹倒塌」壓到電車線！台鐵新豐=新竹列車延誤

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

大學恐成防疫超級大破口！教授提「實體開學」5問：準備好了嗎？

2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

買LINE「全家福主題」！人妻下單後糗炸：別人的老公

大台北亮高溫燈號！熱傷害「高危險」時段曝　圖解午後雷雨熱區

高端疫苗受歡迎初體驗　 25號針「一點也不痛」只有「肚子餓」

課上一半嗆混帳！補教師私訊「下次對你不客氣」　學生怕到不敢說

染疫船長唯一連結是他！48hrs危機應變　台中港16人PCR現況曝

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

運價指數續創新高　法人看旺貨櫃三雄長榮、陽明及萬海Q3獲利達高峰

快訊／「民眾鋸樹倒塌」壓到電車線！台鐵新豐=新竹列車延誤

陽岱鋼本季首升一軍展笑顏　巨人盼成打線「起爆劑」

被容嬤嬤扎過都出事！《還珠格格》5主演4個形象全毀…他還雇凶綁人

歐尼爾:布萊恩是最接近喬丹的人　但現役沒人可比布萊恩

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

老公身邊多出小三！貼緊手臂還摸胸　她拍下超閃一面：我是多餘的

艾德里奇退休想重返已多支NBA球隊測試　可能重回籃網

共同防堵非洲豬瘟　台南市環保局端完整配套籲業者全力配合

恐攻細節曝！IS炸彈客走向美軍自爆　現場屍塊像被龍捲風吹上天

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

生活熱門新聞

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

蘭潭水庫旁驚見「神秘洞穴」！網曝洞內情況

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

SOD斥資上億請巨乳女星下海？AV達人給答案

性感教主開箱5件吊帶襪！　火辣穿脫畫面公開

臉書「聞氫哥之亂」　本尊真面目曝光！是小鬍子型男

爸爸「叭叭」接小孩　師怒：當我檳榔西施

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

大樂透1注獨得！今彩539頭獎3注中

19歲就是等不到疫苗！陳時中曝後續規劃

更多熱門

相關新聞

一次看BNT的六個鬼扯論述　孫大千：民進黨欠台灣人一個道歉

一次看BNT的六個鬼扯論述　孫大千：民進黨欠台灣人一個道歉

指揮官陳時中日前證實，台積電、鴻海創辦人郭台銘、永齡基金會合購的BNT疫苗會印有「復必泰」的標籤，引來在野黨抨擊政治凌駕防疫；前立委孫大千提出當時政府拒絕購買BNT的鬼扯理論，痛批民進黨真的欠台灣人民一個道歉。

美新冠起源調查得不到結論！拜登怒了

美新冠起源調查得不到結論！拜登怒了

染疫船長唯一連結是他！　台中港16人PCR現況曝

染疫船長唯一連結是他！　台中港16人PCR現況曝

高端已通報5死　羅智強不滿官員這暗示

高端已通報5死　羅智強不滿官員這暗示

連兩天+0？　周玉蔻發文預告：人人愛「嘉玲」

連兩天+0？　周玉蔻發文預告：人人愛「嘉玲」

關鍵字：

一般高端高端新冠肺炎新冠疫情疫苗

讀者迴響

熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

即／大樂透5.1億一注獨得　億萬富翁誕生台中

純情男照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

福原愛示好中國「暴瘦打球」照曝光

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

35年漲2千萬！爸媽「月領7萬退休金」：賣房嗎

屏東阿嬤養「超大烏龜」！1原因讓她超擔心

連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠「這招」月領防揮霍

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面