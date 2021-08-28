高端疫苗受歡迎初體驗　 25號針「一點也不痛」只有「肚子餓」

▲高端疫苗總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導

高端疫苗23日開打後，帶頭施打的總統蔡英文及27日施打的副總統賴清德的當下反應都是打完「沒感覺」、「不會痛」，醫師出身的賴清德還向醫護人員詢問「都不會痛，25號的（針頭）？」，醫護回答「對，針頭很細」，高端疫苗對怕打針的民眾來說是福音，且相較施打其他疫苗後民眾常出現注射處紅腫痛或頭痛及發燒等副作用，民眾打完高端幾乎沒有這些症狀，最常見副作用竟是「肚子餓」。

蔡英文總統施打疫苗時，藍營人士曾質疑是打假針，因為沒有看到針頭，事實上是因為高端疫苗採用的針頭是較細的25號針，細到幾乎是很難看到，"25號"是一種針頭外徑(針頭的粗度)大小的規格編號，編號越「大」，針頭越「細」，編號由7一路排到34，高端使用的25號針頭外徑0.5144毫米、內徑0.260毫米，是美國疾病管制暨預防中心(CDC)建議注射時施打疫苗用的針頭規格22至25號之中，最細的針頭規格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市前議員王浩宇在其臉書曾指出，高端因為是單劑單針的設計，一律採用成本最高昂的25號極細針頭，可以在對身體組織破壞最小、最不會產生疼痛的狀況下把疫苗順利注射進肌肉中。

很多民眾在臉書分享施打高端疫苗最多的感覺就是「沒感覺」，有網友說「我只聽到護理師說：深呼吸.....然後就請我去旁邊休息了，真的沒疼痛感...」、「我還在想怎麼還不打轉頭看向護士，她笑著對我說已經打好了，針頭就跟護士的笑容一樣溫柔」、「我被蚊子叮到還比較痛」。

反觀其他像是AZ或莫德納疫苗，因為是一瓶是10人份，透過醫護人員抽取施打，各家醫院診所準備的針頭規格不一，如果民眾遇到針頭較粗，不僅施打時會明顯感受到疼痛，甚至出現施打位置腫脹疼痛好幾天。

根據衛福部整理國外研究統計，AZ 疫苗副作用最常見是注射部位紅、腫、痛 (54.2%)，其次是疲倦 （53.1%）、頭痛（52.6%）、肌肉痛（44%），嚴重副作用是腹痛（1%）、血栓合併血小板低下。莫德納疫苗疫苗接種第二劑較第一劑明顯的副作用有注射部位紅、腫、痛（92%）、疲倦 （70%）、頭痛（64.7%） 肌肉痛（61.5%），嚴重副作用是嚴重過敏反應及心肌炎或心包膜炎。

與這兩個國外疫苗相比，高端二期臨床主試驗期間分析解盲數據結果，發燒比率疫苗組僅0.7%，AZ(7.9%)、莫德納(15.5%)分別是高端的11及22倍之多，高端頭痛比率疫苗組為22.2%，也都不到AZ及莫德納的比例的一半以上。

相較於過去民眾施打AZ或莫德納，臉書上到處可見民眾發燒、頭痛、手臂腫脹疼痛的體驗貼文，高端疫苗最多抱怨的「副作用」是肚子餓。昨天賴清德打完疫苗後，媒體就詢問賴「打完會餓嗎？」，賴則笑回「我早上有吃飯」。不過，也有網友在其臉書貼心提醒賴副總統「有準備好副作用防餓食物包了嗎？」

許多民眾打完高端的反應都是「會餓肚子」、「真的食慾變好，但根本沒有其他副作用」、「我只有一打完就肚子餓，打前明明有吃早餐，結果午餐吃了2人份」、「我也是，體溫上升又降大概是0.5℃的幅度。當天真的就一直吃」。