羅智強：沒人咬定死亡與高端施打有關　無法接受的是官員「暗示」

▲國產高端疫苗開放施打，已傳出5起死亡案例。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國產高端疫苗自23日開打至今，已通報5起死亡案例。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書痛批，沒有人一口咬定，這些死亡全部都與高端施打直接相關，令人無法接受的是官員迫不及待的暗示。

羅智強昨（27）日在臉書發文指出，高端施打已傳5死，其中桃園一名44歲男子接種高端疫苗後不幸亡故，而指揮中心說明這名死亡個案時，指其有糖尿病史、體重達130公斤，打完疫苗後2天猝逝，但更讓遺孀無法接受的是，「丈夫明明只有90公斤，不知為何無端被增重40公斤，成為130公斤的巨漢。」

羅智強表示，高端疫苗連二期臨床都尚未完全解盲，民進黨就不顧一切急推上場，安全性堪慮，保護力不明，可能引發的副作用更令人憂心，但為了護航高端，冷血的黨就是硬把民眾當白老鼠。

羅智強批評，如今出了人命，無情的官又替死者增重40公斤，把死者推向高危險群，好似死因就是過胖，讓家屬情何以堪；而高端施打後已有5人死亡，死因與疫苗是否有關仍待進一步釐清，但民進黨一心只想幫高端開脫「心態實在可議」。

羅智強也提到，還有一起吸毒史的死者的案例，讓法醫高大成也看不下去，認為死因還未確定馬上就有許多人斷言就是吸毒而亡，十分不恰當，令人反感。

羅智強強調，「沒有人一口咬定這些死亡全部都與高端施打直接相關，我們無法接受的是，面對著一個又一個失去的生命，官員表現出迫不及待暗示，死亡都是因為往生者自己的身體不好，甚至不惜灌水往生者的體重，這才是讓人搖頭嘆息的地方。」

針對死亡案例無故被增重，指揮中心發言人莊人祥回應，體重的部份主要是依照疫調資料，醫院回報因現場急救，無法實際測量，故目測值是120-130公斤。並未故意增加個案體重數，還請家屬見諒。