染疫船長唯一連結是他！48hrs危機應變　台中港16人PCR現況曝

▲台中港傳出停靠貨輪船長染疫身亡，已匡列16人。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

巴拿馬籍貨輪「KAMO」船長染疫死亡，停留25小時的過程中，台中港一名員工因協助該船進港，也成為唯一台灣人與貨輪的「連結」對象，令民眾擔心是否成防疫破口。台中市衛生局28日表示，貨輪案至今匡列1名居家隔離者、8人自主健康管理、7人自我健康監測，16人均做PCR檢測，13人已排除。

巴拿馬籍貨輪「KAMO」26日晚間開往日本途中，62歲菲律賓籍船長發燒從台北港接駁送醫不治，27日傳出船長新冠肺炎陽性。由於該船25日在台中港卸貨，26日離港，引發疑慮。

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台中港務分公司27日對外說明時表示，該船船員沒下岸也無跟岸上人員接觸，已派員到碼頭緊急消毒。台中市衛生局第一時間也說，此案船員都未下船，未有台中足跡，相關疫情依規定由指揮中心公布。但指揮中心上午證實，該名船長發燒送醫不治身亡，確診新冠肺炎，船上目前有多人發燒，下午記者會時則說有一名港務公司員工被匡列為接觸對象，其他人則列自主管理。令民眾擔心，是否會成為台中疫情破口。

台中市衛生局今天上午表示，貨輪案經調查後匡列1名居家隔離者、8人自主健康管理、7人自我健康監測，16人均做PCR檢測，13人已排除。

據了解，中美洲巴拿馬籍貨輪「KAMO」25日下午抵達台中港，裝卸機件後，26日下午離港北上，準備前往日本裝載貨物。晚間行至台北港外海時，菲律賓籍船長卻因為身體不適，請求救援。相關單位前往救援，發現船長有發燒狀況，立刻直升機吊掛將他送醫，仍不幸死亡，經檢測，發現船長染疫。

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