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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一次看BNT的六個鬼扯論述　孫大千：民進黨欠台灣人一個道歉

▲▼孫大千痛批綠側翼六個鬼扯論述，護航BNT。（圖／翻攝孫大千臉書）

▲孫大千痛批綠側翼六個鬼扯論述。（圖／翻攝孫大千臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

指揮官陳時中日前證實，台積電、鴻海創辦人郭台銘、永齡基金會合購的BNT疫苗會印有「復必泰」的標籤，引來在野黨抨擊政治凌駕防疫；前立委孫大千提出當時政府拒絕購買BNT的鬼扯理論，痛批民進黨真的欠台灣人民一個道歉。

孫大千今（28）日在臉書表示，浪費了九個月的時間，繞了一大圈，台灣終於買到了BNT疫苗。從最早的搶奪疫苗利潤，到後來的高舉意識形態，民進黨真的欠台灣人民一個道歉。

孫大千提出綠營政客和側翼打手對BNT疫苗的六個鬼扯論述：

一、疫苗如果買太多很麻煩。
二、買不到是因為外部力量介入阻擋。
三、上海復星代理的BNT疫苗品質有問題。
四、BNT疫苗有分BNT1和BNT2兩種，其中一種是在中國大陸生產。
五、上海復星銷售的BNT疫苗是在中國大陸重新進行分裝，並非德國原廠製造。
六、包裝上如果有復必泰三個字就代表被中國大陸統戰。

除了BNT疫苗即將到貨之外，國產高端疫苗也開始陸續施打，但面對各界不滿政府疫苗採購進度，總統蔡英文昨日發文表示，要呼籲朝野各黨，把政治成見放下，不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有個案的反應不同，但除了尊重醫學專業，過度的政治算計，實在是損人不利己，不要把政治放在防疫之前，這非民眾所樂見。

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