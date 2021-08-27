南韓擬跟進「追加施打第3劑」！防高風險族群染Delta　時間點出爐

▲南韓疾病管理廳長鄭銀敬7月30日公佈18至49歲族群的疫苗接種計畫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著變種病毒Delta肆虐，讓全球新冠疫情更加嚴峻，繼以色列率先推動新冠疫苗「第3劑」的追加施打，美國也將於9月起推動施打第3劑疫苗。對此，南韓防疫當局表示，目前正研擬施打第3劑的方案，首波追加施打對象為最先接種第1劑疫苗的療養院高齡、高風險族群，最快會於今年10月以後推動。

根據韓媒《News1》報導，南韓新冠預防接種應對促進團預防接種管理組長洪正益（홍정익，音譯）今（27）日下午在例行簡報會上表示，在今年第4季的接種計畫中，將會追加發表第3劑施打的相關政策，不過目前並未考慮將追加施打安排在第4季（今年10月以後）接種計畫前進行。

洪正益表示，「目前（南韓）政府嚴密觀察國外進行第3劑疫苗追加施打的效果與情況，同時與專家針對接種對象、接種時間點、追加施打的疫苗廠牌等進行諮商。」

報導指出，以色列政府最近將追加施打第3劑疫苗的對象擴大至40歲以上的成年人與教職員，而追加施打第3劑疫苗的時間點規定在施打完2劑疫苗的5個月之後，而美國疾病管制與預防中心（CDC）也正在研擬將第3劑疫苗與前2劑疫苗的施打間隔從8個月縮短至6個月。

考量到以色列與美國的情況，當初南韓政府原本考慮於9月起進行第3劑疫苗的追加施打計畫，不過考量到第3劑疫苗與前2劑疫苗的施打間隔，才將計畫順延1個月。

據悉，南韓今年2月底針對療養院高齡入住者等高風險族群優先進行大規模疫苗接種計畫，5月上、中旬開始安排施打第2劑，若考量到安全的疫苗施打間隔，至少要11月以後推動才算安全。而南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）於23日接受國會諮詢時就表示，第3劑疫苗的追加施打計畫將會以高風險族群為中心優先推動。