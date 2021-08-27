BBC主播打AZ後腦出血亡！　驗屍官證實併發症「與疫苗相關」

▲BBC女主播邵麗莎在接種AZ數週後去世。（圖／翻攝自推特／@LisaShawRadio）

記者葉睿涵／編譯

BBC女主播邵麗莎（Lisa Shaw）在接種第一劑AZ疫苗後，出現頭痛、血栓、腦出血等併發症，並在數週後過世。如今，她的驗屍報告出爐，並被判定她的死與疫苗相關，是疫苗引致的「血栓性血小板減少症」（VITT）。

據BBC報導，44歲的邵麗莎在今年4月29日接種了第一劑的AZ疫苗。她在一週後出現嚴重頭痛，「感覺像是有針貫穿了她的前額與眼睛」，因此在5月13日被送入醫院接受治療。不過，治療並未減輕邵麗莎的痛楚，5月16日，她的頭痛症狀變得更加嚴重，甚至已經沒辦法開口說話。

We are so sorry and saddened to share with you that after a short illness our beautiful colleague Lisa Shaw has died.



Everyone at the station is devastated and thinking about Lisa’s lovely family. She was a brilliant presenter, a wonderful friend and a loving wife and mum. pic.twitter.com/tw3Lc2YzBW — BBC Radio Newcastle (@bbcnewcastle) May 23, 2021

醫生為她進行掃描後，發現她的腦部出現血塊，於是進行了更多手術與治療。為了減輕腦部壓力，她的部分頭骨被切除，但她的病情持續惡化，並在5月21日過世。資深驗屍官迪克斯（Karen Dilks）在邵麗莎的腦部發現大量血栓，認為她的死與AZ疫苗接種有關，最終將其死因判定為極罕見的「血栓性血小板減少症」。

神經病理學家波爾維科斯基（Tuomo Polvikoski）也證實，儘管疫苗接種致死極其罕見，但從這個案例來看，邵麗莎的死確實很有可能是疫苗引起的，「她的身體很健康，也沒有任何病史，卻死於血栓和腦出血，真是令人驚訝」。

Thank you for your kindness in remembering our amazing colleague, Lisa Shaw.



Today we dedicated a special programme remembering and celebrating Lisa, and we tried to include as many of your memories as we could.



You can listen here: https://t.co/QJTZ4fQ3rE pic.twitter.com/qCtZ6qdzqV — BBC Radio Newcastle (@bbcnewcastle) May 24, 2021

英國藥品與保健品監管局指出，他們將重新審查驗屍官的判決，不過需要強調的是，「對大多數人來說，接種AZ疫苗的好處遠大於它所帶來的風險，因此人們仍應儘速接種疫苗」。

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