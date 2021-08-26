會車誤入禁區慘摔　女騎士全身傷！怨「避雷神器」放太少



▲竹北市新溪街一處道路施工工程，疑似因三角錐放置不夠，讓女騎士誤闖禁區犁田。（圖／蔡蕥鍹提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女騎士25日騎車行經竹北新溪街及新寮街時，正逢路段進行道路改善工程，疑似因高低路段落差又無放置三角錐警示，讓女騎士「犁田」送醫，女騎士陳情，要求市公所應注意施工品質及安全，避免其他騎士受害。

受傷的袁姓女騎士向竹北市代表蔡蕥鍹陳情，指新溪街道路改善工程疑似施工不當，竹北市公所未監督包商施工品質，施工時間及現場交管待加強，加上整段施工道路太長，才會造成此次意外發生。女騎士認為，事故發生時包商三角錐放置不足，事發後才補增，要求市公所應改進後續施工品質，以防止發生類似事件。

▲▼女騎士左肩胛部挫傷、左膝挫傷開放性傷口、左前臂挫傷擦傷，傷口深可見骨，就醫膝蓋縫了數針。

蔡蕥鍹接獲陳情也立刻趕到醫院探視傷者，女騎士為閃躲對向來車，閃避不及導致摔車，造成左肩胛部挫傷、左膝挫傷開放性傷口、左前臂挫傷擦傷，傷口深可見骨，就醫膝蓋縫了數針，擔心日後會留下後遺症。

蔡蕥鍹再前往事故現場勘查，發現施工道路過長，道路狹小不平且有高低差，加上有許多小碎石，機車經過容易打滑摔倒，袁女也因為閃車不慎打滑飛出；道路刨舖造成交通意外的事件時有所聞，柏油路面裂痕較多、路面高低不平、滿佈坑洞的情況隨處可見，她也要求市公所後續特別留意道路刨鋪「安全第一」，勿再發生類似事件！

竹北市公所表示，新溪街及新寮街道路改善工程預定工期為8/4~8/31，新溪街從環北路向西約660公尺全路幅刨鋪，施工期間造成用路人不便，還盼民眾見諒，第一時間收到消息已要求廠商先前往慰問傷者，後續將繼續要求包商，加強交管及現場維安，儘量不要造成民眾不便，也希望袁女早日康復。

▲▼女騎士抱怨，事發當時三角錐的數量不夠，才讓她誤闖禁區犁田。

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