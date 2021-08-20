國道轎車追撞工程車「車頭全爛」　5歲女童頭部受傷、2大人不治

記者蔡佩旻／雲林報導

國道一號南下243公里處昨(19)日晚間22時03分，一輛自小客車疑似不明原因操作失控，撞擊前方施工區內之施工車輛，撞擊力道猛烈，自小客車車體扭曲變形，車上成人一男一女及一名女童共三人，緊急送醫，除5歲女童僅頭部擦剉傷外，駕駛與副駕駛2人經搶救後仍回天乏術，警方表示，駕駛酒測值均為0.00mg/l。

▲撞擊力道猛烈，自小客車車體扭曲變形，車上成人一男一女及一名女童共三人，緊急送醫，除5歲女童僅頭部擦剉傷外，駕駛與副駕駛2人經搶救後仍回天乏術。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局昨日深夜獲報，指出，國道一號南下243公里處接近78系統交流道附近，一輛轎車撞擊工程車，內二線一台車、路肩一台車，內二線自小客車嚴重變形爛掉，車上有人受困，隨即派出多組人車前往搶救，警消到場將車上3人陸續救出送醫，女童清醒僅頭部受傷，但兩名大人已無呼吸心跳，送醫搶救。

▲ 該路段封閉內、中線車道施工進行標線繪製工程，自小客車行經該施工段，疑似不明原因操作失控撞擊前方施工區內工程小貨車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，陳姓駕駛與副駕駛座何姓女子年約50多歲，與5歲女童為祖孫關係，祖孫三人於中山高速公路南下，行經243.3公里雲林路段，不幸發生該起事故。

國道警方調查指出，國道1號南向243.3公里處，昨日深夜因施工進行標線繪製工程，該路段封閉內、中線車道，約22時03分由陳姓男子駕駛自小客車行經該施工段，疑似不明原因操作失控撞擊前方施工區內工程小貨車，自小客車上陳姓駕駛及副駕駛座何姓女子失去呼吸心跳，送醫後宣告不治，車上另名5歲陳姓女童僅頭部擦挫傷經送醫救治無大礙。

▲ 該路段封閉內、中線車道施工進行標線繪製工程，自小客車行經該施工段，疑似不明原因操作失控撞擊前方施工區內工程小貨車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，該起事故駕駛人酒測值均為0.00mg/l，後續由第四公路警察大隊刑事組及斗南分隊持續處理。警方呼籲，駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，於夜間時段駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲消防人員趕到現場拆解車門，先將受困女童救出。 （圖／民眾提供）

▲警消及救護人員破壞車體後，將駕駛陳男送往斗六台大搶救。 （圖／民眾提供）

►Her今天推出「 人氣暢銷地墊Top2」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►威力彩上看21.5億！投注站老闆集資：這樣包牌一張2.5萬

►快訊／國一小客車追撞工程車！小女孩脫困 1男1女無生命跡象

►斗六工業區下水道遇雨發臭！科技監測逮食品廠 暗管排強鹼污水

►開學採購隔板？斗六國中1800片DIY 打開ㄇ字形每份成本30元

►外籍貨輪機艙進水傾斜 10人搭筏呼救海巡馳援

