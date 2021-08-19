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施工不慎燒到泡棉引火　消防局籲請注意工地防火安全

▲台南市中西區1層水泥建築物鐵皮加蓋之住宅，因拆除施工不慎燒到泡綿引發火災，消防局據報馳援現場，所幸處理得宜，很快撲滅火勢，無人受傷受困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區1層水泥建築物鐵皮加蓋之住宅，因拆除施工不慎燒到泡綿引發火災，消防局據報馳援現場，所幸處理得宜，很快撲滅火勢，無人受傷受困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區1層水泥建築物鐵皮加蓋之住宅，19日上午因拆除施工不慎燒到泡綿引發火災，消防局據報馳援現場，所幸處理得宜，很快撲滅火勢，無人受傷受困，消防局呼籲民眾，工地施工應注意安全，不能有僥倖心理，以落實防火安全。

▲台南市中西區1層水泥建築物鐵皮加蓋之住宅，因拆除施工不慎燒到泡綿引發火災，消防局據報馳援現場，所幸處理得宜，很快撲滅火勢，無人受傷受困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市中西區19日上午，一處1層水泥建築物鐵皮加蓋頂樓進行拆除作業，因使用切割工具時不慎產生火星，由於施工環境擺放許多木板、帆布及泡棉，火勢很快就引燃鄰宅，造成鐵皮屋頂燃燒，民眾緊急通報消防局，所幸救災車輛到達現場及時撲滅火勢，並於火災撲滅後，對施工單位進行防火宣導。

消防局說，焊接作業中，具有高溫、高壓及易燃易爆等危險，而作業現場焊接熔融的金屬火花會到處飛濺，極易引燃可燃物，造成火災事故。施工作業前務必了解周圍情況，排除火災隱患，施工場所附近的易燃材料要先清理，避免在附近有易燃物環境進行焊接施工，以強化防火安全。

黃偉哲市長表示，為確保施工安全，防止施工中發生火災，務必依消防法第13條第1項所稱一定規模以上供公眾使用建築物，於增建、改建、修建、室內裝修開工前3天製定施工中消防防護計畫，並向當地消防機關申報，以落實預防火災、地震及其他災害之目的，並達到保障人命安全，減輕災害之目標。

消防局局長李明峯呼籲，一定規模以上供公眾使用建築物，室內裝修應依規定制作施工中消防防護計畫，若非供公眾使用建築物施工時，為了確保施工安全，應特別注意用火用電之安全，在焊接或切割施工完成後，應徹底檢查，以確認並無火花掉落燜燒之情形，以防釀災。

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