31歲「志工股神」年賺1300萬！4成捐公益　每天練「交易日記」

▲劉志枰(左)長期投身社福公益，去年在股市大賺1300萬，捐出4成獲利輔導遊民就業。 （圖／劉志枰提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

經年投身長照社福的劉志枰，在去年間利用股市大多頭的機會進場，年僅31歲的他靠著股海衝衝衝，去年大賺千萬。長期擔任志工的劉志枰不改簡樸生活，依然一台國產車，載著滿車物資上山下海跑透透，更大手筆捐出將近40%的股票獲利，輔導遊民就業。

去年靠著股海創造年收1300萬奇蹟的劉志枰家境連小康都算不上，父親因糖尿病長期洗腎，經年下來已花費了上千萬，因為台灣健保制度，才沒讓整個家被拖垮，劉志枰看見清寒家庭的痛，感同身受，因次大學就讀社工相關，畢業後也一直從事社福相關工作。

劉志枰說，去年在股市靠著衝衝衝獲利千餘萬，靠著是十多年來累積看盤的經驗，劉志枰從台積電40元股價的時代開始進場學習，從零股開始，選擇風險較小的權值股來練手，累積一個金額後開始融券槓桿。不過他說，一開始沒經驗，大起大落，在極短期內賺到第一桶金，卻因不懂停損，瞬間遭斷頭。

▲劉志枰(右)的妻子江婉柔(左)同樣是社福工作者。



為了記取教訓，劉志枰開始每天寫「交易日記」，十多年了依然不改習慣，才能在股海浮沉中透過浮木攀上大船。去年開始利用航海、鋼鐵大賺一波。

對公共事務有高度熱忱的劉志枰多次參與輔選，從地方小選舉到立委選舉，2020年協助新竹縣立委候選人林思銘打選戰，卻在林思銘入主國會後選擇退出不跟進，他說，「從國會的位置往下看，根本看不到弱勢真正的需求」，因次選戰結束後繼續重操舊業，幹起老本行社工督導，而且還是沒收入、免錢的那種。

劉志枰不只自己當志工，太太江婉柔也是社福社工，劉志枰說，一些社福團體有自己的募款、營運方式，至少還有資源可分，但是老人、重病及街友跟本看不到未來，募款困難，更是社會較少關注的一群。因此，劉志枰才想說「自己跟自己募款」，靠著十餘年操盤經驗，在股海狂吸金，真正落實「取之於社會，還之於社會」那句話。

▲劉志枰靠著去年大多頭，獲利1300萬。

「給魚吃不如教他釣魚」，劉志枰說，大部分的街友因為遭逢巨變、打擊，才會一時落難，要協助他們回歸正常生活，首先一定要有工作，偏偏街友求職不易，若是有前科就更加困難，於是他才會進行一系列的就業輔到計畫，包含先提供街友安身之地，再支援治裝、就業媒合，待工作穩定後，即可進入「脫貧」的入門檻，而沒意願工作，只習慣當伸手牌的，最長6個月，若真的無法產生動力，就會請他離開，把資源留給需要幫助的人。

劉志枰股海大翻身的勵志經驗也引起很多人「求明牌」，他說即使自己有十餘年的玩股經驗，也曾因判斷錯誤一天虧損78萬元，10個散戶8個賠錢，同一支股票在同一天的不同時間買入，就有可能是天堂和地獄之別，也提醒「股市小白最忌當沖」，千萬不要隨便聽信「明牌」下場，否則就會成為傳說中的「韭菜」。

▲▼不止去年大賺1300萬，今年度第二季也獲利400多萬。

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