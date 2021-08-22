玉穗溪再爆土石流！3分鐘就衝到施工區　公路總局曝便道搶通時間

記者許宥孺／高雄報導

高雄市桃源區聯外橋樑「明霸克露橋」遭湍急溪水沖斷，公路總局連日搶通便道，不過山區不時出現土石流，工程不斷延宕。甲仙工務段長陳正偉表示，預計25日至29日前搶通簡易通行便道，恢復桃源復興里和勤和部落通行。

▲玉穗溪21日下午又爆發土石流，僅3分鐘就衝到出溪口施工區。（圖／記者許宥孺翻攝）

公路總局表示，20日起開放台20線南橫公路梅山口至向陽管制路段緊急通行後，民眾反應良好，確實發揮了民生採購緊急通行的需求，經與地方協調後，決定該管制路段將持續開放給復興以上三里的民眾通行，直至勤和至復興便道搶通為止。開放時間為每日上午7點至15點止，共分4時段。

▲20日下午山區大雨，仍有里民硬通行，怪手驚險清理土石泥流。（圖／記者許宥孺翻攝）

公路總局統計，21日梅山至向陽車次共43車次，向陽至梅山共43車次，經向3里部落民眾及媒體加強管制宣導後，民眾也相當配合，未再發生逾時進入管制路段。

▲▼玉穗溪21日下午又爆發土石流 。（圖／記者許宥孺翻攝）

甲仙工務段長陳正偉指出，21日下午天氣狀況較不為穩定，中午時已烏雲密布，施工廠商於中午前撤離，所有施工機具至安全區域持續辦理搶通工作，於下午2點27 分，監視人員發現土石流下衝，並於下午2點30分已至玉穗溪出溪口之工區，所幸事前已開挖預置土石流深槽，22日早上發現這次土石流雖已積滿深槽，但對於便道尚無毀損。

▲玉穗溪21日下午又爆發土石流，所幸已開挖預置土石流深槽，便道未受損。（圖／記者許宥孺翻攝）

公路總局表示，便道總長900公尺，已完成550公尺；若沒有大規模土石流及降雨情事發生，預計8月25至29日就會完成簡易通行便道，提供桃源復興里和勤和部落通行，便道將於通車前完成避災演練後開放通行。

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