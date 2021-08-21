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拖板車急剎「緊貼保時捷718腰身」　老司機曝A一下代價：要賣腎

記者陳凱力／苗栗報導

國道1號苗栗縣銅鑼交流道，一輛「勇敢」的拖板車，日前行駛至南下交流道引道時，疑因未注意到號誌轉紅燈，來不及煞車，高速衝下，與一輛停等紅燈的Porsche跑車擦身而過，驚險畫面曝光後，引起討論。

▲拖板車貼Porsche718闖關　老司機曝A一下代價：可能要賣腎。（圖／翻攝《記者爆料版-公開版》）

▲有網友將拖板車緊貼Porsche的畫面上傳臉書，引起網友討論。（圖／翻攝《記者爆料版-公開版》，下同）

有網友將拖板車勇闖過關的影片上傳臉書《記者爆料版-公開版》，鏡頭中看見一台多板車從車尾疾駛，到後行車紀錄器前突然向右切出後停下，接著汽車起步駛離，而拖板車暫停了幾秒後再度加速前進。

影片持續撥放，畫面跳轉至前行車紀錄器，只見該車前方行駛著一輛Porsche跑車，雙方都在引道紅燈處減速停下，突然鏡頭隨著車頭靠左切出，而右手邊無預警的滑進一台大拖板車…拖板車龐大的車身最終在Porsche跑車右方小縫停下，緊密程度不禁令人捏一把冷汗。

▲拖板車貼Porsche718闖關　老司機曝A一下代價：可能要賣腎。（圖／翻攝《記者爆料版-公開版》）

▲▼有車友表示，這台Porsche718吸睛在於他的顏色，屬於隱藏色，需額外加50萬元才能選購。

▲拖板車貼Porsche718闖關　老司機曝A一下代價：可能要賣腎。（圖／翻攝《記者爆料版-公開版》）

據熟悉車市的業者說，這台邁阿密藍Porsche目測應為718車款，空車300多萬起跳，隨著選配不同，售價可達400多萬。從其車牌號碼推測，掛牌時間可能在2020年初，一般Porsche配車須等待至少3個月，推估起來可能出廠時間會落在2019年底，空車價值都還有250至300萬不等，拖板車勇者若不幸「A到」，代價只少100萬起跳。

愛玩車的鄭姓車友表示，這台Porsche718吸睛的地方在於選色，過去邁阿密藍屬於自選色，和其他自選色一樣，額外加購15萬就能挑選，但2個月前邁阿密藍就從自選色名單中剃除了，原因是邁阿密藍要加到50萬才能選擇，已不在15萬的選擇名單列中，直接升等為隱藏版色。

拖板車勇敢闖關的影片也引起網友留言，「司機省大了」、「差點要賣腎」，甚至有網友戲稱：「發現有一台（指拖板車）要賣腎，煞車突然就好了！」

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