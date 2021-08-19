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警局藏「神秘小房間」　搶救崩潰小妹妹！新竹幹探曝：破案很有用

▲沙發、茶水還備點心！警局藏神秘小房間　幹探曝：破案很有用。（圖／新竹市警局提供）
▲各分局、派出所都會隔出一間會客休息室，除了讓員警稍做休息外，對於案情進展有非常大的幫助。（圖／新竹市警局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

臉書「新竹市警察局」粉專表示，轄區東勢派出所同仁近日受理了一件小女孩走失事件，一對健壯熱心的夫妻在十八尖山運動時，看到疑似走失的女童，二話不說就報了案，小女孩找不到爺爺奶奶一付即將嚎啕大哭的樣子，員警只好先把妹妹帶回派出所。

「不用怕，肚子餓了嗎？來這給你吃。」所裡員警馬上從精練幹探變臉成和藹可親的天使哥哥、姊姊。員警哥哥們自豪：「這樣的哭聲沒有嚇跑我們，還有東西可以吃，一定要給五星好評。」

▲沙發、茶水還備點心！警局藏神秘小房間　幹探曝：破案很有用。（圖／新竹市警局提供）

▲小女孩因與家人走失了，情緒非常緊繃，到了警局，收到了員警送上的點心、飲料，心情立刻轉好。

只可惜就算給了5星好評，但小妹妹年紀真的太小了，根本背不出家中地址、電話，還好，小妹妹記得自己讀哪間國小。幹探們偵查魂發作，從唯一線索「就讀國小」展開搜尋，巡邏員警也同時通知校方、老師們迅速介入協助。

小女孩的爺爺奶奶早就在十八尖山找瘋了，無奈之下才打電話報警，警方接到尋人電話時，剛好校方也回電了，重複確認了資料後，皆大歡喜。

員警說，當時在十八尖山看到妹妹時，她看起來非常緊張，淚水在眼眶中打轉，感覺隨時都要崩潰大哭，員警安撫她、將她帶回警局，小女孩進了警局情緒卻依然未平，員警感覺小女孩已經在「大哭的倒數計時」，趕快拿出糖果，神奇的是，就一顆小糖果，小女孩瞬間平復心情，眼眶打轉的淚水不再流了，也不緊張了。

員警見法寶有效，繼續搬出會客室的各項零食點心，吃的、喝的任君挑選，吃完糖果、又喝了飲料，笑嘻嘻的等著家人上門接人，員警們也趕快趁著空檔找人。

員警說，感覺妹妹很喜歡警察哥哥、姐姐，離開時依依不捨，有種說不出來的信任感，「其實這也是我們東勢所用心的地方，要先能處理好大小朋友的心情，才能安安穩穩地處理好大家的事情。」

警方說，各警局、派出所都有一個這樣的會客室，平常可以做為員警吃飯、稍做休息，或是接待客人，會客室內備有茶水、點心。不過這些點心可不是只為同仁準備，「就跟泡茶一樣，當民眾帶著煩惱進來時，很多時候也會帶著情緒進來，是哭是鬧、是氣是叫，情緒一來筆錄都完成不了」，這時候員警把民眾帶到會客室，一包餅乾、一罐飲料，或是一盞茶、一杯水，降低民眾的緊張感，都是讓案情得以順利進行的重要儀式。

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