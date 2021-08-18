動員40人找到逃家小鱷！趴水溝尋牠千遍　志工認證：真的不咬人

記者陳凱力／新竹報導

新竹馴鱷師「沙西米」飼養的130公分眼鏡凱門鱷「小鱷」逃家2天終於找到了，尋找逃鱷的過程中人仰馬翻，在劉旦貴里長的廣播號召下，陸續出動40多名志工、人員前往協助， 最後在水溝裡找到，也終於結束這一場尋鱷記。

▲「爬蟲類動物救援協助送醫治療」志工(左)抱著小鱷，和「新竹市浪愛傳遞協會」志工邵柏虎一起將小鱷送回家。

經常在臉書分享鱷魚點滴的正妹訓鱷師「沙西米」15日晚間因沒關好門，讓家中的寵物鱷「小鱷」偷溜出門玩，「沙西米」遍尋不著，最後只好在臉書公告「尋鱷」，里長劉旦貴知道後立刻發動協尋，同時要大家不要恐慌、不要靠近、「沙西米」也表示，小鱷內向膽小，只吃魚，不會主動攻擊或咬人，希望民眾不要害怕，如果有發現牠，可以通知里長幫忙。

期間除了里長劉旦貴、縣議員林禹佑、市民代表朱健民、新竹縣珍愛動物協會、新竹市浪愛傳遞協會，還有當地鄰里長、巡守隊都出動幫忙，更有消防局出動1車3人到水溝灌水，還有一名熱心且熟悉爬蟲類習性的民眾從彰化騎摩托車到竹北，前後共40多名愛心人士，自發且無償的前往幫忙。

▲里長劉旦貴說，小鱷被人類長期圈養訓練已經25年，幾乎失去野性，只要不主動攻擊牠，基本上都是相安無事。

擁有豐富動物救援經驗的「新竹市浪愛傳遞協會」，17日晚間10點多也出動7名志工前往幫忙，除了鐵籠還帶了專業誘捕器具，一行人將水溝蓋翻開、趴在洞口一個一個查看，大約2、30分鐘後果然在一個水溝內找到玩累休息的小鱷，志工們歡呼，飼主也終於鬆了一口氣。

熱血從彰化騎機車殺到新竹救援的「爬蟲類動物救援協助送醫治療」成功救援後也在臉書發文，當下我們爬蟲人員先幫鱷魚上電火布，後續直接幫飼主把鱷魚抱回家中，當下我們爬蟲人員有發現鱷魚受到很大的驚嚇，當我們抱起鱷魚後牠完全沒有任何掙扎與甩尾，反而乖乖趴在我們肩膀上。

▲邵柏虎說，在壓制過程工小鱷一度掙扎，在「沙西米」安撫下乖乖受制，但是回家拆開膠帶後，還是向媽媽微微張嘴、耍耍小脾氣，控訴「自己很生氣」。

「新竹市浪愛傳遞協會」邵柏虎說，小鱷真的如同「沙西米」說的，是一隻溫和膽小的鱷魚，在捉捕過程中，依照安全流程他們必須使用束縛嘴、上膠帶綑綁、貼身壓制小鱷，而小鱷在過程中都很安靜配合，只有遇到壓制、綑綁膠帶時才會掙扎，「沙西米」前往抱住安撫，小鱷也在飼主媽媽的懷中馬上安靜，膠帶拆除後才微微張開嘴巴向媽媽控訴「自己在生氣」。

雖然大讚小鱷溫和好脾氣，但是邵柏虎還是認為「即使如此還是不能掉以輕心」，小鱷雖然不主動攻擊人，但是遇到攻擊可能會出現憤怒，鱷魚掙扎、甩尾的力道很大，同樣會使人受傷，建議一般民眾如果往有遇到鱷魚，也不能掉以輕心，不靠近、不主動、不挑釁，才是保護雙方的最好作法。

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