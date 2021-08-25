毒品案關鍵1罐尿不見了！　新店分局內部清查找到原因

▲新店分局警員因忙著辦公室搬家，不慎遺失毒品案件尿液檢體遭送辦。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子4月間被新北市警方攔查懷疑吸毒，當場接受採尿等著送驗，沒幾天後，陳男的罐尿液檢體和案卷都不翼而飛，警方擔心自己人協助湮滅刑案證據，慎重調查發現，原來新店分局那段時間剛好在搬家，承辦的李姓警員因沒把東西收好，不慎遺失，因湮滅證據並不處罰過失犯，台北地檢署25日處分不起訴。

新北市新店分局碧潭派出所警員，在4月22日攔查形跡可疑的陳姓男子，發現1具毒品吸食器，陳男因疑似涉及毒品案件被帶回派出所調查，碧潭所警員製作相關筆錄後，依程序把卷證連同陳男的尿液檢體，一併送交新店分局等候化驗。

當天新店分局值班的偵查隊李姓警員隨手把東西都放在公文櫃上，剛好分局4、5月份忙著搬家，李姓警員在新辦公室安置好之後，才發現陳男的毒品案尿液檢體和卷證不見，趕緊自行向上級呈報。

新店分局內部調查，李姓警員和陳男並沒有關聯性，沒有幫忙掩護的動機，應該是忙著搬家而不慎遺失，不過仍將李姓警員依湮滅證據罪嫌送辦，檢察官調查後認為，湮滅證據不處罰過失犯，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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