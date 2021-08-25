　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美艷女鄰居下身失蹤「半夜闖房尿尿」陪睡　單身男驚呆後做這事

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲酒醉女子誤闖隔壁套房，又尿又吐一輪後直接倒床上睡著。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名20多歲年輕女子3月間酒醉回家，誤闖隔壁鄰居家中，直接在房內尿尿後呼呼大睡，讓陳姓男鄰居當場傻眼，不知如何是好，上臉書圖文並茂求助，「有人遇過在睡覺時，被闖進來的酒女陪睡嗎？」女子清醒後賠償陳男清潔費用，才發現自己糗態被po網，怒告陳男涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查陳男只是據實陳述，25日處分不起訴。

這起喝醉酒進錯門事件發生在3月13日凌晨，20多歲的陳男在信義區林口街的分租套房內休息時，突然有名只穿著上衣的女子開門進房，疑似因為酒醉身體不舒服，直接在房裡嘔吐，還順便到桌子上尿尿，陳男被眼前景象嚇到，只能眼睜睜看著酒醉女子睡在他的床上。

後來女子清醒後，發現自己進錯房間，簽下和解書賠償陳男幾千元清潔費，但沒多久後，女子接獲友人告知，那一晚的糗態被公布在臉書上了，女子不滿早已息事寧人，卻又被公開，怒告陳男涉嫌妨害名譽。

陳男挨告後拿出當初女子簽字的和解書，證明自己說的是真的，檢察官勘驗陳男的po文，「有人遇過在睡覺時，被闖進來的酒女陪睡嗎？」「我不認識她，她只穿一件上衣，還在我餅乾袋裡尿尿」，內容都據實陳述，且是在雙方和解前的事發當下上網求助解決之道，並沒有捏造或其他不當評論，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴陳男。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

露營區只收門票不管死活！20歲男跳水亡　業者狂言：溪水國家的

遺失背包翻出大麻殘渣　樂團主唱警局認領：夜店別人給的

知名減重診所逃漏稅1237萬　中醫夫妻補稅再繳200萬換緩起訴

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
LIVE／「台北台中米其林」將揭曉！　8餐廳被看好新摘星
女遭主持人拖房性侵！身分起底　節目同框畫面曝
與郭雪芙傳戀情　蔡凡熙親曝兩人關係
小禎遭閨蜜接連爆料　胡瓜曝「女兒真實心聲」
「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝
快訊／東京帕運「台灣第一勝」！　桌球程銘志分組第1
最美雙胞胎「買黃金區2000萬房產」！　爆收入卡關
快訊／製香廠前槍擊案！　1人腹部中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

借瑪莎拉蒂來開竟撞垃圾車　維修費破百萬！專家研判淪廢鐵賣

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

越籍女專門「代收同鄉包裹」　家中1.8公斤火腿送驗

「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝

美艷女鄰居下身失蹤「半夜闖房尿尿」陪睡　單身男驚呆後做這事

快訊／彰化製香廠前驚爆槍響　他朝3人開槍1腹部中彈

NCC惡劣高官火燒玉山12天！Line對話揭謊言　自豪「扁柏炭烤牛排」

焦糖哥哥控前立委參選人誹謗　遭回擊：想參選才告

快訊／打完高端後又傳1死！44歲男接種「2天後死亡」

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

巨石強森巧遇粉絲「停車打招呼！」　超親民舉動引暴動尖叫：喔買尬～

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

借瑪莎拉蒂來開竟撞垃圾車　維修費破百萬！專家研判淪廢鐵賣

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

越籍女專門「代收同鄉包裹」　家中1.8公斤火腿送驗

「含兒子小GG」還畫下來PO臉書　漫畫家夫妻下場曝

美艷女鄰居下身失蹤「半夜闖房尿尿」陪睡　單身男驚呆後做這事

快訊／彰化製香廠前驚爆槍響　他朝3人開槍1腹部中彈

NCC惡劣高官火燒玉山12天！Line對話揭謊言　自豪「扁柏炭烤牛排」

焦糖哥哥控前立委參選人誹謗　遭回擊：想參選才告

快訊／打完高端後又傳1死！44歲男接種「2天後死亡」

借瑪莎拉蒂來開竟撞垃圾車　維修費破百萬！專家研判淪廢鐵賣

LIVE／睽違近4個月「今天本土+0」　陳時中最新說明

開學在即！陽明交通大學設快篩亭　供師生免費自篩

這！就是美女／隱藏不住F級好身材　童顏「晴兒」充滿女友氣息

打疫苗後再傳1死！高端盤中急殺4％　股價跌破300元

毛茸茸灰熊髮束當手環好Q　香奈兒羊毛髮帶迎秋冬

南鐵居民北上赴黨中央陳抗　民進黨：會轉達意見給有關部會

下河抓魚「內褲被沖走」　他被鄉民圍觀「狂游2小時」不敢上岸！

醉騎共享機車撞死人！不甩三級警戒夥友開喝　只願賠幾十萬

「政大朴敏英」賴妍潔絕美婚紗照曝光！　獻出各種第1次：可以嫁了

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

社會熱門新聞

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

岡山男遭父親充電線勒脖　臉色發黑倒地

2月大男嬰沉魚池19年　狠母鬼月祭拜被警活逮

拒「換妻」老公竟出大絕　帶正妹砲友多人連結

「11P性愛趴」3女激戰8男　邪惡淫媒曝光

即／NCC專委「盜木生火」玉山狂燒12天　檢方起訴

桃園新增20處闖紅燈科技執法　9/1上路

柴山秘境3天2死！天然鐵絲網成奪命關鍵

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

「超乖學霸男」吃了蹺家少女！　下場慘了

三重又抓到走私肉品！冰箱塞滿越南香腸

彰化查獲「無國界豬肉」11包

甜美人妻看牙遭強吻　醫毀三觀錄音檔曝

更多熱門

相關新聞

他鬼月一舉動慘丟工作！崩潰下跪道歉

他鬼月一舉動慘丟工作！崩潰下跪道歉

農曆七月的時候，有些事情還是別太鐵齒！一名女子分享朋友的白目行為，從此以後倒楣事不斷，最後只能回到事發現場，向好兄弟下跪道歉，過程讓網友直呼「不只七月 其他月份也是要注意」。

台聯黨主席爆韓國瑜坐過牢　挨告遭求償百萬

台聯黨主席爆韓國瑜坐過牢　挨告遭求償百萬

專欄作家曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

專欄作家曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

非洲豬瘟肉品販售手法曝　須先加入好友圈

非洲豬瘟肉品販售手法曝　須先加入好友圈

打高端「30歲女倒地、47歲男癱軟嘔吐」　醫傻眼解答

打高端「30歲女倒地、47歲男癱軟嘔吐」　醫傻眼解答

關鍵字：

酒醉糗事分租套房尿尿嘔吐求助臉書和解清潔費妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

李洋父：不排除不當土銀公務員　離開月損至少9萬

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

即／44歲男接種高端「2天後死亡」

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面