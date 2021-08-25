美艷女鄰居下身失蹤「半夜闖房尿尿」陪睡　單身男驚呆後做這事

▲酒醉女子誤闖隔壁套房，又尿又吐一輪後直接倒床上睡著。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名20多歲年輕女子3月間酒醉回家，誤闖隔壁鄰居家中，直接在房內尿尿後呼呼大睡，讓陳姓男鄰居當場傻眼，不知如何是好，上臉書圖文並茂求助，「有人遇過在睡覺時，被闖進來的酒女陪睡嗎？」女子清醒後賠償陳男清潔費用，才發現自己糗態被po網，怒告陳男涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查陳男只是據實陳述，25日處分不起訴。

這起喝醉酒進錯門事件發生在3月13日凌晨，20多歲的陳男在信義區林口街的分租套房內休息時，突然有名只穿著上衣的女子開門進房，疑似因為酒醉身體不舒服，直接在房裡嘔吐，還順便到桌子上尿尿，陳男被眼前景象嚇到，只能眼睜睜看著酒醉女子睡在他的床上。

後來女子清醒後，發現自己進錯房間，簽下和解書賠償陳男幾千元清潔費，但沒多久後，女子接獲友人告知，那一晚的糗態被公布在臉書上了，女子不滿早已息事寧人，卻又被公開，怒告陳男涉嫌妨害名譽。

陳男挨告後拿出當初女子簽字的和解書，證明自己說的是真的，檢察官勘驗陳男的po文，「有人遇過在睡覺時，被闖進來的酒女陪睡嗎？」「我不認識她，她只穿一件上衣，還在我餅乾袋裡尿尿」，內容都據實陳述，且是在雙方和解前的事發當下上網求助解決之道，並沒有捏造或其他不當評論，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴陳男。

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