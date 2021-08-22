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社會 社會焦點 保障人權

桃園女PO文控「警車逆向攔查」！　所長現身打臉：妳老公沒駕照

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃園一名女子今(22日)凌晨4時許在臉書社團「爆料公社」中PO文，控訴警方「逆向攔查」，質疑執法過程有瑕疵，不料事後卻遭警方打臉，直指女子的先生無照駕駛，因此遭現場員警依法攔查舉發；眼見風向大逆轉，女子討拍失敗後也將該則PO文刪除。

▲▼桃園警逆向攔查。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園警方深夜逆向攔查，遭民眾質疑執法過程瑕疵。（圖／記者楊淑媛翻攝）

女子PO文指出，凌晨時分與丈夫驅車外出夜遊，明明沒有任何違規，卻然遭到一輛警車「逆向攔查」，質疑執法過程是否有瑕疵；該則貼文一出後立即獲得網友力挺聲援，不料事後風向卻突然出現大逆轉。

桃園楊梅分局大坡派出所所長姜仁光指出，22日凌晨執行防制危險駕車勤務，發現有多輛汽機車疑似聚集競速，警方在附近巡邏攔查取締，當警方截停一普通重型機車進行盤查時，後方又有多輛自小客車行駛過來，警方也一併將自小客車攔停盤查，經盤查後發現有一部自小客車無照駕駛，警方依規定告發，對於臉書上PO文警方逆向攔車，並非警方針對PO文者無違規警方還逆向將該車攔停。事後女子發現討拍失敗，也緊急將該則PO文刪除，目前爆料公社社團中該則貼文已不復存在。

▼警車行車紀錄器拍下逆向攔車過程。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼桃園警逆向攔查。（圖／記者楊淑媛翻攝）

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