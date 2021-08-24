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社會 社會焦點 保障人權

調查官監守自盜毒品撈上億　9處長級官員連坐懲處創紀錄

▲▼徐宿良，調查局貪官。（圖／翻攝臉書）

▲前調查官徐宿良和妻子坦承分別涉嫌監守自盜上億毒品、洗錢等罪。（資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

前調查局航業處基隆站機動組長徐宿良，涉嫌長期與毒販掛勾，盜賣查扣毒品不法獲利上億元，調查局原本已懲處航機站歷任12名主管，經桃園地檢署偵結起訴後，調查局上週再追加懲處23人，其中包括毒品防制處前處長汪仁成、副處長祝厚源等9名處長級高官也連坐受罰，創下調查局歷來懲處最重紀錄。

徐宿良被起訴從2013年起，以調包等方式，侵占查扣的一粒眠、K他命等毒品，自行或透過黑幫分子販售獲利1.6億元，為了藏匿不法所得，還將現金存入妻子李翠萍等親人名下，大手筆買豪宅、名車、名牌包，桃園地院2021年8月16日開庭時，徐已全數承認犯行。

調查局持續追究徐犯行期間的航業處、毒品防制處等相關人員行政責任，遭懲處的9名處長級官員，僅局本部主任祕書室核稿委員汪仁成，桃園市調處處長廖榮旭仍在職，其餘7人已退休。

懲處結果包括汪仁成、祝厚源因督導不周，各被記小過1次，另外航業處肅防科長潘明昌、前毒品防制處長任貴清、前毒品防制處副處長謝發瑞、前毒品防制處偵辦科長趙振宇、航業處毒品承辦人江文章、卓佳慶等6人記申誡2次。

另有14人記申誡1次，包括前航業處長顧取隆、陳國璋、潘仲隆、彭家慶、前航業處副處長廖榮旭、前航業處秘書長邸志達、高源興、前航業處主任施東亮；前毒品防制處長張祥山、蘇中山、單培祥、前毒品防制處副處長鄭幼民等。去年從東機站調升航業處副處長的磨天相，則記書面警告。

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