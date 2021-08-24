召開毒品防制會報　蘇貞昌：4年再投入150億反毒

▲蘇貞昌主持毒品防會報。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌24日主持「行政院毒品防制會報第29次會議」，並於會中裁示，過去4年政府投入超過110億預算用於反毒宣導與查緝，110年起將再投入4年150億元，持續強化反毒作為。

蘇貞昌強調，近日查獲非洲豬瘟肉品、海關貨棧管制、扣案毒品管理等問題，相關單位應以當年口蹄疫為借鏡，深切檢討破口原因，拿出決心、提出辦法，堅定防範不肖業者及漏洞。

台灣高等檢察署在會中報告「當前毒品情勢分析與緝毒策略」，蘇貞昌表示，整體毒品情勢日新月異，今年1至6月毒品新生人口已下降5.6％，施用毒品MMA（俗稱「強力搖頭丸」）的死亡案件數則減少8成之多，值得肯定與感謝。

蘇貞昌表示，政府會持續支持並挹注掃毒相關預算與修法，過去4年政府已投入超過110億元，今年起將再投入4年150億元，強化相關反毒作為。

蘇貞昌指出，因時空環境變遷，除了使用毒品的性質改變，毒品及先驅原料等也日新月異，請相關部會隨時因應、先期防治、甚至前瞻部署。

蘇貞昌表示，因世界一村，外國容許使用的毒品可能走私入境，除引發偶像崇拜、造成同儕模仿等影響外，亦導致台灣有大麻使用氾濫、甚至國內栽種等現象，令人憂心。而關於會中委員提及特定聚會場所需加強查緝，請有關部會對此加強相關作為。

另外，也有藝人因涉吸毒，導致身敗名裂、財源中斷等嚴重後果，希望讓偶像崇拜或學習模仿者有所警惕，請相關部會針對問題與環境情勢變化共同合作提出辦法，持續精進。

此外，法務部調查局航基站發生毒品遺失及長期有主管人員調包毒品牟利案，嚴重傷害政府形象，蘇貞昌指出，也突顯緝毒機關整套毒品管理機制的重大漏洞。

蘇貞昌表示，請法務部及調查局徹底檢討，並從「人」、「事」與「物」等面向，包括落實敏感業務人員輪調制度，加強毒品保管期間的內控與外稽制度，建置完整有效的標準作業程序等，都應改善到位。