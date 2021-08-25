知名減重診所逃漏稅1237萬　中醫夫妻補稅再繳200萬換緩起訴

▲涉嫌逃漏稅的中醫夫婦楊玉台、歐乃慈認罪獲得緩起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市育揚中醫診所醫師楊玉台、歐乃慈夫妻，同時開設自費減重療程，月收最多高達50萬元，卻做假帳低報每日收入僅150元，從2014年到2019年間逃漏稅額總計超過1237萬元，因夫妻倆都認罪，並深表悔悟，台北地檢署25日處分夫妻倆都緩起訴2年，條件是補繳逃漏稅外，各支付國庫100萬元。

育揚中醫診所由楊玉台掛名負責人，妻子歐乃慈除了在診所執業，也曾擔任健保署審查醫師、台北市中醫師公會監事，2人輪流看診，打著「突破減重停滯期」，「6周療程6千元」的噱頭，吸引病患加入減重行列。

主任檢察官黃珮瑜調查，育楊中醫診所提供的許多醫療服務，都是病患現金繳納的自費項目，但楊玉台、歐乃慈沒有依法記帳，每天只留下1萬元現金在櫃檯，其他都直接存入銀行帳戶，報稅時再虛填自費收入情形，涉嫌違反《稅捐稽徵法》逃漏稅捐。

此外，育揚中醫另外被檢舉以治療「慢性鼻炎」、「睡眠疾患」等不實名義，申請自費減重的民眾補助，疑似詐領健保，但經偵訊相關診所助理、病患後，認為自費減重的民眾，同時接受了體質調理等中醫治療，只是楊玉台、歐乃慈夫妻沒有先跟民眾充分溝通，導致誤會，這部分詐欺以及相關洗錢罪嫌，因事證不足，處分不起訴。

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