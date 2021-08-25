弄丟5萬元警認真幫找回　越南單親媽大讚：台灣警察真的很棒

▲監視器拍下孔姓越籍女子在社區廣場蹤影。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市蘆竹區31歲孔姓越籍女子，日前買菜時不慎遺失了錢包，因裡面約5萬元是要繳交3個月房貸用的，對單親又獨自扶養小孩的她來說是一筆不小的負擔，所幸經員警積極查訪調閱監視器，最後在一處社區廣場內替她尋回了辛苦錢，孔女也心情喜悅、大讚台灣警察真的很棒。

▲員警找到皮包內現金分文未少。（圖／蘆竹警分局提供）

孔姓女子於18日早上6時許，徒步至住家附近購物買菜，返家整理物品時才驚覺錢包遺失，令他驚恐不已的是錢包裡裝有將近五萬元，這筆錢是準備要拿去繳交三個月的房貸費用。心急如焚的孔女立刻照著早上的軌跡路線，步步找尋，卻怎麼也找不著她的錢包，最後急忙跑到派出所向員警求助。

▲孔女遺失皮包後失而復得，大讚台灣警察真的很棒。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹分局南崁派出所警員蔡奇謀瞭解上情後，馬上放下手邊工作，立即調閱監視器，並到場勘查，最後才在南山路上某社區廣場上的一張長椅下的隱密角落，找到了這個皮包，而且分文未少。

孔女向蔡員表示，自己是越南新住民，平時在工廠辛苦上班，而且還要獨自撫養孩子，這筆錢對她來說真的不是小數目也很重要；台灣警察真的很棒，沒想到錢包能失而復得，而且一毛錢都沒少，真的很感謝台灣警察。

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