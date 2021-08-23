雙園大橋上毒品交易露餡　他瞎掰忘了我是誰…下秒拔腿狂奔

記者陳崑福／屏東報導

楊姓男子駕駛自小客車停放在雙園大橋上，被欲進行路檢勤務的屏東縣東港警分局員警發現有異，上前關心，其中坐在副駕駛座的男子表示忘記姓名，警方以人臉辨識系統查出他是謝姓毒品通緝犯，查出原來他們選擇在橋上進行毒品交易，訊後依法送辦並押解歸案，擴大追查。

▲東港警分局東濱派出所所長蘇俊德等人在雙園大橋上破獲毒品交易案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港警分局東濱派出所所長蘇俊德於日前帶班擴大臨檢勤務，前往雙園大橋擺放路檢點裝備途中，看到一部自小客車臨停在雙園大橋上，直覺有異，遂上前關心。員警到場後，發現該自小客車副駕駛座車門打開，內有2名男子，副駕駛座側男子在警方盤查過程，自稱忘記姓名，令人啟疑，警方以人臉辨識系統過濾，查該男子為47歲的謝姓毒品通緝犯。

謝男見警方知悉其通緝身份，即往橋下堤防處拔腿逃跑，逃跑過程自撞橋下橫樑，頭部擦傷流血，經通知救護車到場簡單包紮後，謝男自行交付口袋毒品1小包；警方隨後又在他騎乘機車上查獲吸食器1組及電子磅秤1台。

另43歲駕駛該自小客車的楊姓男子自知難逃法網，自行交付口袋內毒品2小包及分裝袋及吸食器等物，經帶回調查，又在楊嫌身上搜出子彈7顆，訊後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，另持續追查毒品及子彈來源。



東港警分局長林文煜表示，在疫情期間仍秉持五掃二打(掃黑、掃槍、掃毒、掃黃、掃賭、打詐、打竊)的治安政策，持續掃除不法份子，追查上游，不讓毒品荼害國人健康，期能打造無毒家園，讓民眾均能安居樂業。

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