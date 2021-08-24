公公趁兒不在竟起亂倫色心　媳婦驚恐淚喊「不要」仍遭狼襲

▲台南一名公公竟趁著和媳婦獨處時，對媳婦性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台南報導

台南去年傳出公公性侵媳婦的事件！67歲的阿明（化名）去年4月上午，竟趁著和媳婦芳芳（化名）獨處的機會，不顧芳芳多次哭喊「不要」，強吻芳芳，對她性侵得逞，事後崩潰的芳芳，急忙向警局報警提告。台南高分院日前審理後，依強制性交罪，判公公阿明有期徒刑2年，緩刑4年，於緩刑期間實施保護管束。

阿明和芳芳為翁媳關係，去年4月上午，阿明竟趁著其和芳芳獨自相處的時刻，對芳芳伸出狼爪，不顧芳芳哭喊「不要」，強吻芳芳，還動手脫芳芳的褲子，儘管過程中芳芳緊拉褲子試圖阻擋，卻被阿明強行解開，撫摸其性器官，對其性侵得逞，更強迫芳芳親吻其胸部，直到阿明看到芳芳不斷哭泣，情緒不穩才罷手。事後，芳芳崩潰報警提告。

庭審時，阿明坦承一切犯行，事後也和芳芳取得和解。阿明向法官主張，自己在犯案過程中並未使用凶器，或以肢體暴力、言語恐嚇等方式壓制芳芳，相對犯罪情節較輕，其因一時失慮，犯下錯事，希望可以給予緩刑和減刑的機會。

台南高分院審理後指出，原審認為阿明罪證明確，但忽略其已與芳芳達成和解，認為原審量刑不當，撤回原判，審酌其與芳芳為翁媳關係，阿明卻利用和芳芳獨處的時機，違反其意願對其強制性交，惟念其犯後坦承犯行，且與芳芳達成和解，兼量其智識和經濟程度，改判其有期徒刑2年，緩刑4年，於緩刑期間實施保護管束，並應完成加害人處遇計畫，使芳芳未來不會再次受到傷害。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】



打完高端隔天身亡...專欄作家急救畫面曝！電擊後送醫救不回



和媽媽起衝突 保母餵食女嬰FM2嫁禍3歲童！一句話被打臉



嘿咻14歲國中女仍不滿足 噁男誘13歲少女拍裸照再壞壞