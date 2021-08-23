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台南正統鹿耳門聖母廟首創揹駕媽祖環台活動　黃偉哲獲贈揹駕媽祖環台專書

▲台南土城聖母廟總幹事陳春福、專書作者之一林業展等人拜訪市長黃偉哲，並致贈《超馬跑者揹駕台南正統鹿耳門聖母廟媽祖之環台詳考》一書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南土城聖母廟總幹事陳春福、專書作者之一林業展等人拜訪市長黃偉哲，並致贈《超馬跑者揹駕台南正統鹿耳門聖母廟媽祖之環台詳考》一書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年全球肺炎疫情嚴重，台南正統鹿耳門聖母廟之鹿耳門媽託夢指示，以超馬跑者揹駕方式遶境台灣一圈，而首創揹駕媽祖環台活動，23日聖母廟總幹事陳春福、專書作者之一林業展等人拜訪市長黃偉哲，並致贈《超馬跑者揹駕台南正統鹿耳門聖母廟媽祖之環台詳考》一書，由黃偉哲親自簽名認證，感謝為民祈福。

台南市長黃偉哲表示，自去年疫情全球肆虐，感謝鹿耳門聖母廟以揹駕媽祖環台方式，為民消災祈福，也希望能受到保佑，安定人心。

▲台南土城聖母廟總幹事陳春福、專書作者之一林業展等人拜訪市長黃偉哲，並致贈《超馬跑者揹駕台南正統鹿耳門聖母廟媽祖之環台詳考》一書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聖母廟總幹事陳春福指出，以往遶境都是神明坐轎、人力扛轎，以揹駕方式環臺遶境史無前例，廟方慎重以對，從2020年9月4日到24日，21天環台1139公里，相當不容易，鹿耳門聖母廟將持續辦理這種全國規模的活動，歡迎全國民眾參加，希望在疫情舒緩後，世界各地跑友也有機會來台灣陪媽祖一起路跑，體驗台灣獨有的信仰與宮廟文化。

▲台南土城聖母廟總幹事陳春福、專書作者之一林業展等人拜訪市長黃偉哲，並致贈《超馬跑者揹駕台南正統鹿耳門聖母廟媽祖之環台詳考》一書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參與環台遶境及專書作者之一的林業展表示，21天環台活動包括總教練蔡明宜先生在內，負責輪流揹駕媽祖的跑者共9位，一路以來克服許多身體疼痛，對體力是一大考驗，因此充滿感謝。

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