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嘿咻14歲國中女仍不滿足　噁男誘13歲少女拍裸照再壞壞

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲陳姓男子竟先後分別和14歲和13歲的少女發生關係，還引誘13歲的少女拍攝裸照。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台中報導

陳姓男子2019年在臉書上認識一名14歲的少女花花（化名），便陸續和花花發生至少5次性行為，而陳姓男子過後再透過友人認識一名年僅13歲的少女芳芳（化名），透過臉書傳送「我要全身裸體」、「還要洞洞啦」、「要拍到臉喔」等文字訊息，引誘芳芳依指示拍下裸照，直到被2名少女的母親發現後，怒向警方報案。台中地院審理後，依對未滿14女子性交等3罪，判其應執行有期徒刑5年6月。

陳姓男子2019年先在臉書上認識一名年僅14歲的少女花花，便陸續在不違反花花的意願下，和花花發生5次性行為；之後，陳男在經由友人介紹，認識另一年年僅13歲的少女芳芳，在和芳芳聊天的過程中傳送「我要全身裸體」、「還要洞洞啦」、「要拍到臉喔」、「我不會外流相信我」等訊息，讓年幼無知的芳芳照著陳男的指示，拍攝裸照給陳男。

然而這樣仍無法滿足陳男的慾望，去年3月，陳男將芳芳邀請到他家後，和芳芳發生兩次性行為，期間還要求芳芳幫他口交。直到花花和芳芳的家長驚覺不對，怒報警處理，才讓整起事件曝光。

庭審時，陳男始終否認有和芳芳發生性行為，向法官辯稱他只有帶芳芳到市區亂晃，沒有帶芳芳到他家，後來是芳芳的哥哥打給他，叫他把芳芳載回家等，而他根本不知道芳芳的年紀，僅知道她13或14歲等。

但法官審酌相關證據後卻發現，陳男住家附近的監視器，有拍到陳男載著芳芳經過的畫面，而芳芳驗傷後也確實發現，處女膜有陳舊性傷疤，且芳芳的證詞自始自終相符，不採信陳男的辯詞。

而針對陳男辯稱其不知道芳芳的實際年齡，法官審理後卻發現，陳男不僅知道芳芳的年紀，還曾到芳芳的學校接送她，顯見其早已知道芳芳的年紀。

台中地院指出，陳男明知或可預見花花和芳芳年紀尚幼，性自主能力尚未成熟，思慮亦欠周詳，竟為滿足自己的私慾，率然和其發生性行為，更利用網路上難以查證身分的特性，引誘芳芳拍攝裸照，對於花花和芳芳的身心健全與人格發展產生不良影響，迄今也仍未與兩女的母親達成和解，以彌補其所產生的損害或獲取原諒，依對14歲以上未滿16歲女子性交等5罪，各處有期徒刑4月；引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年；對未滿14歲女子性交罪，處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑5年6月。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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