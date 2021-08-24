打完高端隔天身亡...專欄作家急救畫面曝！電擊後送醫救不回

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

高端疫苗23日正式開打，雖出現3例施打後產生不適的案例，但後續衛生局也澄清僅是「暈針」事件而已，未料24日上午卻傳出，一名知名陸姓網路作家，施打疫苗後身體不適不幸身亡，而當時送上救護車急救的畫面也曝光了。

▲作家打完高端後不適死亡，最新送醫畫面曝。（圖／記者沈繼昌翻攝）



國產高端疫苗23日由總統蔡英文帶頭鼓勵接種，不料24日上午9時許卻傳出，桃園一名56歲的陸姓網路作家，在家突然沒有呼吸心跳，陷入昏迷，家人發現後緊急打119求救送醫，陸男送醫後卻仍不幸宣告不治，至於死因是否與疫苗相關，仍有待進一步調查釐清。

桃園青埔分隊分隊長林玪妙指出，消防隊接獲通報抵達現場時，家屬已在幫陸男實施CPR，後續由消防隊員接手處置，同時實施AED與進階呼吸道處置，過程中有做過一次電擊，送達聯新醫院後才交由院方接手處置。而疫情指揮中心指揮官陳時中也此表示深感遺憾，初步研判陸姓作家不幸猝死，疑似與心肌梗塞有關，但細節與否仍有待相關單位進行司法相驗後才能確認。

▲陸姓作家23日剛打完高端後，未料24日就因身體不適送醫不治。（圖／翻攝當事人臉書）。



據了解，陸姓作家23日才接種高端疫苗，23日還在臉書PO文指出，「很榮幸一家三口都和蔡總統同一梯打高端」，還附上照片指出女兒和兒子也都已接種，未料僅隔一日就傳出憾事。陸姓作家生前力挺高端疫苗，更曾在臉書上表態願為病毒「獻祭」，指出萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒「獻祭」，用少數人的犧牲換取多數人的平安，讓人不勝唏噓。

▲陸姓作家曾在臉書上po文指出，願為病毒「獻祭」。（圖／翻攝當事人臉書）