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台南公共運輸系統發展研討會成大登場　專屬捷運資訊網頁同步上線

▲台南市交通局委託綜合規劃作業顧問廠商，24日與成功大學共同舉辦「台南市公共運輸系統發展研討會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局委託綜合規劃作業顧問廠商，24日與成功大學共同舉辦「台南市公共運輸系統發展研討會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市先進運輸系統（捷運）第一期藍線綜合規劃已完成期中報告，為讓捷運規劃符合台南市長黃偉哲指示，配合都市發展、景觀、安全性、及未來營運、軌道產業發展等因素，交通局委託綜合規劃作業顧問廠商，24日與成功大學共同舉辦「台南市公共運輸系統發展研討會」。

會中特別邀請六都捷運單位與捷運公司、國內專業顧問公司、中華智慧運輸協會、台灣軌道工程學會及中華民國交通工程技師公會共同參與，期能透過各都推展捷運經驗交流及結合各界專業意見，以納入綜合規劃作業中參考。

▲台南市交通局委託綜合規劃作業顧問廠商，24日與成功大學共同舉辦「台南市公共運輸系統發展研討會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，台南市捷運第一期藍線綜合規劃作業委由美商栢誠公司執行，於今年5月完成10場系統技術及服務建議工作坊，就智慧運輸、交通管理、軌道系統及都市計畫等面向進行研討，以作為系統評估的依據，總計有10多家國內外廠商參與並分享最新技術，與會專家學者就台南都市特性及運輸路網需求與參加廠商進行意見交流與研討，透過各界廣泛參與，蒐集各種中運量捷運系統的工程標準、最新技術發展與可行性等資訊，並完成系統型式初步評估分析。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲表示台南是全台最宜居的城市，形塑文化首都也是他的政策目標，宜居城市最重要的先決條件就是要有完善的公共運輸服務，因此特別指示交通局，持續優化既有的公車系統，提升台南的交通運輸服務品質。

交通局長王銘德說，目前台南市除逐步改善交通環境、升級公共運輸服務外，更積極的推動先進運輸系統，目前也正如火如荼的進行規劃作業，捷運是城市進步的象徵，但新型態的運輸系統如何融入台南古都，以及投入成本、交通條件、運輸需求、營運服務及永續經營等都是必須要審慎探討的課題，也因此透過本次研討會提出工作坊成果，並邀集國內捷運規劃及營運部門、專業顧問公司與協會提供寶貴意見，作為台南市政府後續推動捷運的重要參考，納入後續綜合規劃成果中。王銘德表示，本次研討會因配合中央流行疫情指揮中心公布之指引，室內集會活動人數上限依規定控管，為遵守防疫指引不對外開放。

此外，為了讓關心捷運建設推動進度的市民朋友，方便查詢台南市捷運推動進度，栢誠公司受台南市交通局委託建置專屬捷運資訊網頁(網址：http://www.rapid-transit.org)，亦同步於24日上線服務，將提供台南捷運規劃推動進度、中運量系統最新技術蒐羅等資訊，後續亦會將階段性工作成果、說明會資訊及本次研討會等最新資訊公開，以提供民眾更多的台南市先進運輸系統資訊，平台上線服務初期亦歡迎大家提供相關意見，讓台南市捷運規劃更臻完善。

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台南公共運輸研討成大捷運

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