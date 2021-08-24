　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

和媽媽起衝突　保母餵食女嬰FM2嫁禍3歲童！一句話被打臉

▲桃園市1名未滿3個月男嬰28日清晨被媽媽察覺全身僵硬，緊急送醫急救仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屏東一名楊姓婦人和其照顧嬰兒的母親發生衝突，竟餵食女嬰FM2報復。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／高雄報導

屏東一名楊姓婦人和吳姓婦人本為朋友，但2019年7月兩人因故發生衝突，楊婦竟利用照顧吳婦年僅5個月大女嬰之際，對其餵食美德眠（俗稱FM2），造成女嬰意識不清，吳婦下班後驚覺不對，緊急將小孩送醫，所幸並無大礙，但事後吳婦和丈夫也怒向警局報案。一審，屏東地院依法判楊婦有期徒刑1年，楊婦不服，再提上訴；二審，高雄高分院駁回楊婦上訴，維持原判。

判決書指出，楊姓婦人和鄭姓阿嬤原為朋友關係，受吳婦夫妻倆所託，平時照顧吳婦3歲的男童與5月大的女嬰。沒想到2019年7月，楊婦因故和吳婦發生口角、肢體衝突，楊婦竟利用照顧女嬰之際，拿出自己因罹患憂鬱症和失眠，醫生所開立的FM2，餵食年僅5月大的女嬰，造成女嬰活動力下降。吳婦下班後，驚覺女兒狀況有異，緊急送醫處理。

吳婦向楊婦追問女兒當天的狀況，楊婦竟向吳婦辯稱，女嬰活動力下降是因為男童調皮，有踩踏其腹部，但醫院診治後卻遍尋不到女嬰腹部有任何明顯外傷，以放射線檢查更找不到異常；吳婦只好再向楊婦確認，楊婦這才坦承，女嬰活動力下降主因為吞下一顆FM2，讓吳婦氣炸，怒向警局報案提告。

庭審時，楊婦雖然承認女嬰確實有服用FM2一事，卻堅決否認FM2是其所餵食的，她向法官辯稱「FM2是男童調皮餵食給妹妹的」，自己見狀想灌水將FM2拿出，卻不小心被女嬰吞下。至於第一時間未通報任何人，是因為自己沒有手機，也「擔心男童被送到社會局」，事後卻被吳婦打臉，指出楊婦都用手機和他們聯絡。

▲▼安眠藥,失眠。（圖／pixabay）

▲楊婦第一時間竟將所有責任都推到女嬰哥哥的身上，辯稱女嬰會誤食FM2是哥哥餵的。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

但法官審酌男童偵訊時之證詞卻發現，男童對楊婦指證歷歷表示，是楊婦將妹妹的嘴張開，灌水進去，自己沒有拿過安眠藥。吳婦也向檢調指出，就平時他們下班後的觀察，男童並不會有餵食妹妹的習慣，因為男童也知道「妹妹還不能吃」，多數都會自己吃掉。

一審法官認為楊婦罪證明確，本應善盡照顧責任的楊婦，卻因為僅和吳婦發生衝突，就不顧女嬰健康，對其餵食FM2，稍有不慎將可能致死，犯後還不斷辯稱，依法判其有期徒刑1年，楊婦不服，再提上訴。

高雄高分院審理後指出，楊婦和吳婦發生衝突後，即發生女嬰遭餵食FM2的事件，而案發當下又僅有男童、女嬰和楊婦共處一室，但FM2藥丸為綠色膠囊形狀，密封填充於透明泡殼內，並非散裝或隨手可得，而查證後也確定男童平日並無餵食妹妹的習慣，更何況要拿到FM2還先開藥、取藥，明顯已超過該年紀幼童之生活經驗，難以想像男童在無人教導，亦無學習對象的情況下，做出如此精細的動作。

而吳婦下班回家後發現女兒異狀，緊急向楊婦確認，楊婦第一時間卻選擇隱瞞真相，反誣陷是男童所造成，與一般照護者發覺嬰兒不慎誤食有害或過量藥物之緊張情緒反應回憶，顯見其畏罪心虛，認定楊婦和吳婦發生衝突後，與女嬰誤食FM2有因果關係。

高雄高分院表示，一審法官指出，楊婦犯後雖表示其有意願和吳婦等人道歉，但因為無力賠償，而無法成立調解，審酌其已嚴重危害女嬰健康，認為不宜對楊婦宣告緩刑，對其判刑，認為一審量刑並無不當，駁回其上訴，維持原判決，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

師揪3少看A片再亂咬　求輕判哭了：我有戀童癖！法官這麼回

嘿咻14歲國中女仍不滿足　噁男誘13歲少女拍裸照再壞壞

照顧病母變虐母　女兒崩潰失控！6度逼下跪+爬行+自摑

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
快訊／國1北上連環撞！「2轎車翻覆」回堵5公里
22歲正妹網紅直播一半慘死！　LIVE過程曝：淒厲慘叫→黑屏
比Delta致命！　超強大新病毒「Covid-22」明年恐現
打完高端「肚子餓到爆」！　醫揭原因
快訊／新北確診者參加「花蓮宗教活動」　匡列9人PCR出爐
東區18年「洋服の青山」關了！　60萬元招租

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台鐵死傷事故！苗栗行人闖高架橋鐵道　當場遭區間車撞死

他藏深山獵台灣一級珍寶　每公斤8千元！黑衣人守48hrs蚊子吃到飽

台中也有走私肉！　南屯、潭子查獲越南製月餅、肉鬆

前新北市議員張晉婷遭控以「座談會」賄選　無罪確定

快訊／國1北上76.9km連環追撞！「2轎車翻覆」釀3傷…回堵5公里

「保護傘餐廳」遭潑雞糞雞毛　4嫌道歉認罪下場出爐

小3生摔作業爆衝突！他咬老師手臂遭反擊　右足瘀挫傷+左小腿濺血

小心荷包！桃園新增20處闖紅燈科技執法　9月1日上路

30歲男亮開山刀申辦「急難救助」　闖公所嚇壞人：怕被拒絕

快訊／男到台南某旅館輕生！濃煙狂竄險燒整棟樓　住客嚇壞驚逃

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

成為寶可夢大師！台中吸睛點心　經典精靈球、西瓜造型地瓜球

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

快訊／台鐵死傷事故！苗栗行人闖高架橋鐵道　當場遭區間車撞死

他藏深山獵台灣一級珍寶　每公斤8千元！黑衣人守48hrs蚊子吃到飽

台中也有走私肉！　南屯、潭子查獲越南製月餅、肉鬆

前新北市議員張晉婷遭控以「座談會」賄選　無罪確定

快訊／國1北上76.9km連環追撞！「2轎車翻覆」釀3傷…回堵5公里

「保護傘餐廳」遭潑雞糞雞毛　4嫌道歉認罪下場出爐

小3生摔作業爆衝突！他咬老師手臂遭反擊　右足瘀挫傷+左小腿濺血

小心荷包！桃園新增20處闖紅燈科技執法　9月1日上路

30歲男亮開山刀申辦「急難救助」　闖公所嚇壞人：怕被拒絕

快訊／男到台南某旅館輕生！濃煙狂竄險燒整棟樓　住客嚇壞驚逃

快訊／台鐵死傷事故！苗栗行人闖高架橋鐵道　當場遭區間車撞死

男半夜上廁所突然失蹤！　同事驚悚發現「老虎腳印」和散落內臟

快訊／台鐵死傷事故！苑裡=通霄上下行列車延誤

台南公共運輸系統發展研討會成大登場　專屬捷運資訊網頁同步上線

網路交易大查稅！全年存超240萬、高頻存入　財政部要看銀行明細

他藏深山獵台灣一級珍寶　每公斤8千元！黑衣人守48hrs蚊子吃到飽

台中也有走私肉！　南屯、潭子查獲越南製月餅、肉鬆

蔡英文令「入伍新兵打疫苗」：比照國軍官士兵模式

Joy超甜舞台造型洩長腿纖腰！　狀態驚艷網：果然是戀愛的女人

久等了！「台東最美星空音樂會」最新7場次　聽音樂數星星超浪漫

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

社會熱門新聞

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

走私豬瘟肉母女檔容貌曝光！羈押禁見

紅線違停　女錄影嗆警：我們在下貨

「水煮男」女友嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫

「渣男」清掉再噴「♡你」　海神變塗鴉板

男搭電梯不斷上下　2小時後墜樓亡

甜美人妻看牙遭強吻　醫毀三觀錄音檔曝

快訊／花蓮保安隊員警巡邏　跌進消波塊亡

即／媽痛哭求真相！1歲男童幼兒園午睡猝死　相驗出爐

孝子大亨人間蒸發卻回LINE　包公斷案直指藏屍地

要命小方妻到案酒測值0　揭尿遁原因

每周1啪已婚男同事！小三驚覺「睡到堂姊夫」GG了

非洲豬瘟肉查扣19件　月餅肉乾都中了

瑪莎拉蒂「渣男」起底！開超跑買垃圾桶影片點閱超狂

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

威力彩27億　投注站員工曝內幕

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

徐懷鈺出道23年「臉蛋神進化」變樣了！近照曝光

威力彩27億　新北三峽一注獨得

激似隋棠！　新光吳家第三代長媳美照曝光

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面