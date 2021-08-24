和媽媽起衝突　保母餵食女嬰FM2嫁禍3歲童！一句話被打臉

▲屏東一名楊姓婦人和其照顧嬰兒的母親發生衝突，竟餵食女嬰FM2報復。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／高雄報導

屏東一名楊姓婦人和吳姓婦人本為朋友，但2019年7月兩人因故發生衝突，楊婦竟利用照顧吳婦年僅5個月大女嬰之際，對其餵食美德眠（俗稱FM2），造成女嬰意識不清，吳婦下班後驚覺不對，緊急將小孩送醫，所幸並無大礙，但事後吳婦和丈夫也怒向警局報案。一審，屏東地院依法判楊婦有期徒刑1年，楊婦不服，再提上訴；二審，高雄高分院駁回楊婦上訴，維持原判。

判決書指出，楊姓婦人和鄭姓阿嬤原為朋友關係，受吳婦夫妻倆所託，平時照顧吳婦3歲的男童與5月大的女嬰。沒想到2019年7月，楊婦因故和吳婦發生口角、肢體衝突，楊婦竟利用照顧女嬰之際，拿出自己因罹患憂鬱症和失眠，醫生所開立的FM2，餵食年僅5月大的女嬰，造成女嬰活動力下降。吳婦下班後，驚覺女兒狀況有異，緊急送醫處理。

吳婦向楊婦追問女兒當天的狀況，楊婦竟向吳婦辯稱，女嬰活動力下降是因為男童調皮，有踩踏其腹部，但醫院診治後卻遍尋不到女嬰腹部有任何明顯外傷，以放射線檢查更找不到異常；吳婦只好再向楊婦確認，楊婦這才坦承，女嬰活動力下降主因為吞下一顆FM2，讓吳婦氣炸，怒向警局報案提告。

庭審時，楊婦雖然承認女嬰確實有服用FM2一事，卻堅決否認FM2是其所餵食的，她向法官辯稱「FM2是男童調皮餵食給妹妹的」，自己見狀想灌水將FM2拿出，卻不小心被女嬰吞下。至於第一時間未通報任何人，是因為自己沒有手機，也「擔心男童被送到社會局」，事後卻被吳婦打臉，指出楊婦都用手機和他們聯絡。

▲楊婦第一時間竟將所有責任都推到女嬰哥哥的身上，辯稱女嬰會誤食FM2是哥哥餵的。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



但法官審酌男童偵訊時之證詞卻發現，男童對楊婦指證歷歷表示，是楊婦將妹妹的嘴張開，灌水進去，自己沒有拿過安眠藥。吳婦也向檢調指出，就平時他們下班後的觀察，男童並不會有餵食妹妹的習慣，因為男童也知道「妹妹還不能吃」，多數都會自己吃掉。

一審法官認為楊婦罪證明確，本應善盡照顧責任的楊婦，卻因為僅和吳婦發生衝突，就不顧女嬰健康，對其餵食FM2，稍有不慎將可能致死，犯後還不斷辯稱，依法判其有期徒刑1年，楊婦不服，再提上訴。

高雄高分院審理後指出，楊婦和吳婦發生衝突後，即發生女嬰遭餵食FM2的事件，而案發當下又僅有男童、女嬰和楊婦共處一室，但FM2藥丸為綠色膠囊形狀，密封填充於透明泡殼內，並非散裝或隨手可得，而查證後也確定男童平日並無餵食妹妹的習慣，更何況要拿到FM2還先開藥、取藥，明顯已超過該年紀幼童之生活經驗，難以想像男童在無人教導，亦無學習對象的情況下，做出如此精細的動作。

而吳婦下班回家後發現女兒異狀，緊急向楊婦確認，楊婦第一時間卻選擇隱瞞真相，反誣陷是男童所造成，與一般照護者發覺嬰兒不慎誤食有害或過量藥物之緊張情緒反應回憶，顯見其畏罪心虛，認定楊婦和吳婦發生衝突後，與女嬰誤食FM2有因果關係。

高雄高分院表示，一審法官指出，楊婦犯後雖表示其有意願和吳婦等人道歉，但因為無力賠償，而無法成立調解，審酌其已嚴重危害女嬰健康，認為不宜對楊婦宣告緩刑，對其判刑，認為一審量刑並無不當，駁回其上訴，維持原判決，全案仍可上訴。

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