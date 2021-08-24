台南漏夜狂查非洲豬瘟肉製品　追103業者揪越南肉鬆+月餅+排骨醬

▲台南市長黃偉哲針對國內查獲從越南走私來台非洲豬瘟製品，要求農業局已進行大查緝，已稽查103家，查扣豬肉相關製品共2045公克送驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲針對國內查獲從越南走私來台非洲豬瘟製品，要求農業局已進行大查緝，已稽查103家，查扣豬肉相關製品共2045公克，並將由台南市動保處送驗，黃偉哲籲請民眾踴躍向司法機關及警察機關檢舉，共同守護我們的豬肉產業，共同守護我們的肉燥飯，也共同守護你、我的健康。





台南市長黃偉哲表示，從2019年到現在，成功的守護台灣這塊淨土，沒有讓非洲豬瘟進來，但是，儘管台灣邊防人員，海關、海巡大家都非常努力，但還是有人走私，這些無良的走私客不僅走私貓咪，也走私外國的肉品，此次外國肉品，經過民眾檢舉，才查驗出帶有非洲豬瘟病毒，這是非常嚴重的事，而且已經有一段時日了，表示台灣已經有非洲豬瘟病毒的肉製品在各地各販售，這對國民健康以及對豬養豬產業是非常嚴重的，台南市農業局在22日已連夜成立緝查小組，展開全面稽查作業。

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農業局副局長陳仲杰指出，市府22日晚上成立徹夜聯合稽查可能流向，杜絕非洲豬瘟感染風險，台南市總計需清查103處，23日晚上已全部稽查完畢。聯合稽查小組總計稽查103處，稽查結果多數為代購物品及衣服等，但仍查獲2案違法豬肉製品，分別於永康區查獲越南製肉鬆806公克（當事人表示是家人從越南寄來，供自行使用的）、及麻豆區查獲越南月餅724公克及越南排骨醬料包515公克，案經報請檢察官指示，已先行扣押該豬肉相關製品共2045公克，並將由動保處送驗。

農業局指出，越南是非洲豬瘟、口蹄疫等重大動物傳染病疫區，擅自輸入動物傳染病防治條例第33條第1項第1款規定禁止輸入之應實施動物檢疫物者，將處7年以下有期徒刑，得科300萬元以下罰金，呼籲民眾不要以身試法。

另外，農業局和台南市各轄區公所，每年查核養豬場共586場，每月查核曾經使用廚餘，並已經改用飼料飼養的豬隻有69場，全力防堵畜牧場出現非洲豬瘟的防疫的破口，使用違法的廚餘來餵養家畜家禽，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，請市民朋友勿以身試法，你我一起，共同來努力防堵非洲豬瘟的疫情。

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