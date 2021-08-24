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台南出現1例高端疫苗不良反應　男子施打後出現紅疹胸悶送醫

▲台南市衛生局指出，1名年約30多歲男子，24日上午施打高端疫苗後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局指出，1名年約30多歲男子，24日上午施打高端疫苗後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南出現高端疫苗不良反應個案，1名年約30多歲男子，24日上午10時多，施打高端疫苗後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況已經有改善，台南市衛生局表示會持續做關懷。

▲台南市衛生局指出，1名年約30多歲男子，24日上午施打高端疫苗後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市長黃偉哲指出，全國確診數只有新北市1例，其他的縣市都是+0，台南市也是58天+0，但這並不代什麼，人家62天+0的也都是照常說破功就破功，並不是他們不努力，是因為別人確診的跑來感染他們的人，所以很高興台南又度過+0的一天。

黃偉哲說，現在一波又一波、一個又一個場域的開放，但是開放之後，防疫規定還是要稽查落實，所以不只是開放而已，市府還要落實稽查，對於一些像餐廳開放內用，還有一些開放的場所都會加強去稽查，一遇有不遵守防疫規定的部分，就馬上該開單的就馬上開單，這個開單不是目的，是手段，希望大家還是遵守防疫規定。

黃偉哲說，大家對於身邊或是自己有感冒、有呼吸道症狀、有類似COVID-19可能的症狀，這個部分就要趕快該快篩的快篩，那覺得快篩如果不大穩、不大準或是不大有信心的，該PCR就PCR，這樣子提早找出潛在的感染源以及確診者的話，就及早達到清零的目標。

▲台南市衛生局指出，1名年約30多歲男子，24日上午施打高端疫苗後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市衛生局指出，1名年約30多歲男子，24日上午施打高端疫苗後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局蘇股長指出，有關台南市醫院探病規定，為顧及病人健康，台南市即時線上協調指揮中心決議自8月24日起，仍維持現行管制措施，陪病者維持1人，並全面禁止探病；醫院加護病房、安寧病房等如有特殊探視需求，經醫師專業評估，有其急迫性、必要性，可由醫院視個案同意探視。

▲台南市衛生局指出，1名年約30多歲男子，24日上午施打高端疫苗後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

23日開始第6期高端疫苗接種，共計接種13079人，報到率87％，其中女性5843人、男性7236人，35至64歲佔近約8成；第6期接種時程預定為8月23日至29日，並視疫苗供應期程調整接種場次，已預約之民眾請按時前往接種。

▲台南市衛生局指出，1名年約30多歲男子，24日上午施打高端疫苗後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，COVID-19公費疫苗預約平台增開8月16日下午2時以後新登記或加選意願登記為高端疫苗者可預約本期接種，至24日18時截止，籲請符合資格者上平台預約。台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至23日，台南市共接種722673劑次，人口涵蓋率35.3％；第二劑涵蓋率3.3％；劑次涵蓋率38.7％。

▲台南市衛生局指出，1名年約30多歲男子，24日上午施打高端疫苗後，出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南高端疫苗不良反應個案，係男性，年約30多歲，係龍崎區人，於24日上午10時施打高端疫苗，施打後出現紅疹及胸悶現象，經送醫治療，目前狀況也已經有改善了，衛生局表示會持續做關懷。

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台南高端疫苗不良反應紅疹胸悶

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