瑞豐夜市突發「停業公告」驚傳熄燈！　管理單位緊急回應

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄瑞豐夜市歷經自主停業後如今已恢復營業，未料，內部卻傳出一張停業公告，內容寫下「由於新冠肺炎持續，病毒不斷變異，可恢復營業榮景之日無法預期，遺憾宣布8月31日後將終止營業」，讓不少攤商傻眼，不過瑞豐夜市表示，是內部場主調整，不會影響營運。

▲瑞豐夜市停業公告 。（圖／攤商提供）

瑞豐夜市內部發出一張「停業公告」，內容寫下，感謝各位攤商努力，讓夜市成為遠近馳名的觀光大夜市，由於新冠肺炎持續，病毒不斷變異，可恢復營業榮景之日無法預期，遺憾宣布8月31日後將終止營業，並請攤商將物品淨空。

▲高雄瑞豐夜市。（圖／記者吳世龍攝）



有攤商透露原本8月初會收9月份的租金，結果都至今沒有看到繳費單，直到今天才知道要收攤，突如其來的消息也讓人措手不及，一位吳姓攤商透露，晚間9點多才收到通知，也是很錯愕和無奈，疫情衝擊下大家已經受傷很重，場主又不做了，大家也很無奈，接下來希望有新的場主趕緊來接，因為消息很多，也不確定哪個是正確消息。

▲瑞豐夜市傳停業消息，夜市出面回應 。（圖／記者吳世龍攝）

瑞豐夜市管委會經理陳秝敏出面表示，強調這是內部場主調整問題，會有人來接手，因此不會影響到營業，攤商也不會受影響。至於請攤商收東西，陳秝敏表示，這是舊有的租約必須清空地上物，如果有新租約就能維持，到時候會也通知各攤商維持現狀。

▼高雄瑞豐夜市。（圖／記者吳世龍攝）



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