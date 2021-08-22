等了19年！高雄車站「願景館」西挪移57.86米　重回城市中軸線

▲等了19年，高雄願景館舉行遷返中軸線工程。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

歷經鐵路地下化長達19年，高雄車站帝冠式建築「願景館」22日上午舉行遷移啟動儀式，預計9月底將重新回歸城市中軸線，化身為新火車站永久出入口。市長陳其邁表示，車站「校正回歸」代表新時代的開始。

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▲高雄市長陳其邁出席「高雄驛起飛」啟動典禮。（圖／高雄市政府提供）

市長陳其邁致詞時表示，19年過去，每個高雄人都有一段對於車站的懷念，從今天開始，車站即將「校正回歸」到高雄市的中軸線，將會串起高雄雙港、海空雙港以及3個經濟發展的動力引擎，包括路科、橋科還有亞洲新灣區，高雄車站的重新定錨也代表著高雄重新的能夠跟國際快速接軌。

▲▼等了19年，高雄願景館舉行遷返中軸線工程。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁指出，新的車站建築是由荷蘭公司、荷蘭設計師所特別建造，舊車站是由日本清水建設所建設而成，幾個世紀下來，高雄的建設逐漸成為一個從整個國際航點到現在成為亞太地區不管是航運、經濟、文化都是一個最重要的樞紐地帶，車站的「校正回歸」，代表的新的時代的開始。

工務局表示，歷經19年的等待，不負高雄市民期盼，重量約2500公噸的高雄驛在工程團隊努力下，今天終於在萬眾矚目下正式啟動高雄驛向西挪移57.86公尺，預計9月底將遷返城市中軸線，化身為新火車站永久出入口。

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