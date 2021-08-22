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社會 社會焦點 保障人權

攏乎你啦！他「超有誠意讓路」下場曝光　全網笑翻：滿滿人情味

記者陳韻如／綜合報導

「台灣人真親切，整條路都讓給人家過」！臉書上近日流傳一段畫面，一輛貨車行經一處上坡彎道時，為了禮讓對向來車，於是向右切想讓路，但沒想到卻整輛車爬上護欄後側翻，所幸被一旁民宅擋住才沒讓貨車翻肚，最後還翻回來完美落地。這段畫面曝光後，立刻引起網友討論，紛紛笑讚貨車駕駛的暖心。

▲▼ 小貨車禮讓來車，卻整輛車跌落邊坡，畫面曝光 。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲小貨車行經上坡彎道，見對向有來車準備向右切禮讓。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》21日上傳一段畫面，一輛貨車行經一處上坡彎道時，因為道路狹窄，又碰上對向有來車，駕駛於是將方向盤打右，想切到右方來禮讓，但疑似是視線死角，又或是角度沒抓準，整輛車就直接騎上一旁護欄，接著向右側翻，所幸被一旁民宅擋住，才免於翻肚，最後還翻正完美落地。

▲▼ 小貨車禮讓來車，卻整輛車跌落邊坡，畫面曝光 。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼小貨車疑似角度沒抓準，整輛車騎上護欄，下秒側翻邊坡 。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼ 小貨車禮讓來車，卻整輛車跌落邊坡，畫面曝光 。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

畫面曝光後，立刻引起網友討論，有不少網友留言指出，該道路明顯設計不良，若非貨車側翻，根本看不出路段有高低差。不過，也有網友持輕鬆態度笑稱，「台灣人真親切，整條路都讓給人家過」、「很少看到台灣人願意禮讓，而且讓的這麼徹底的」、「禮讓到感受有滿滿的人情味」、「台灣人就是如此暖心」。

▲▼ 小貨車禮讓來車，卻整輛車跌落邊坡，畫面曝光 。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

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