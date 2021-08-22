超瞎屁孩！偷車被逮不在意　忙玩《傳說對決》不甩警：你們好吵

▲18歲的莊姓屁孩偷竊機車，被抓時忙著玩手遊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名18歲的莊姓屁孩涉嫌偷走機車，沒想到被警方逮捕的時候，只顧著玩手遊《傳說對決》，根本不理會員警，結果玩輸了，還怪員警太吵！離譜行徑讓員警看傻了眼，私下說：「現在的教育怎麼了？」

高雄市苓雅區至誠路發生一起機車竊案，警方調閱監視器發現是一名轄區內的18歲莊姓屁孩所為，於是進行轄區訪查，就在案發6小時之後，在一間超商找到了他，而他當時正專心的忙著玩手遊《傳說對決》，手上的比眼前的事還要重要，員警問他吃飯了沒有，他竟然回答：「忙著玩傳說，哪有時間吃飯。」

▲18歲的莊姓屁孩偷竊機車，被抓時忙著玩手遊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警要他回派出所，他頭也不抬，繼續專心玩手遊，只有移動腳步，突然間說：「都是你們吵我，害我玩遊戲輸了啦！」一臉就是不在乎，進到派出所，他向警方表示偷來的機車已經沒騎了，當天看到機車鑰匙就插在機車上頭，所以就騎走了，哪知道是一台「破車」，騎到一半就壞了，害他還得走3公里的路。

竊盜罪的刑期竟然比不上「手遊」重要，莊姓屁孩似乎一點都不在意，犯後態度刷新員警「三觀」，搖搖頭嘆口氣：「現在的教育怎麼了？」