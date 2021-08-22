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社會 社會焦點 保障人權

清秀妹提供「連結服務」　高雄伯衝超商買點數！1個動作保住3千元

▲▼高雄阿伯衝超商匯款。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄阿伯被美色沖昏頭，衝超商匯點數。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名王姓阿伯和女網友聊天數日，對方突然提出有提供「人與人連結的服務」，還先使出色誘搞得他「凍未條」，直衝超商買點數，沒想到已步步跌入詐騙陷阱，所幸店員、警察輪番勸告，他才恍過神來，不過也因他按錯序號，成功保住3000元。

家住路竹區的68歲王姓阿伯16日到一家超商買3000元點數，因不熟悉操作機台購買點數流程，過程中頻頻看手機，完成交易後，又問超商店員，該怎麼把序號、密碼傳送給網友。店員直覺是不法詐騙，便報案請警方協助。

▲▼高雄阿伯衝超商匯款。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲經檢視阿伯的手機，確認是「假援交真詐騙」。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方到場了解過程，店員直呼阿伯「講不聽」，已告訴他，傳遞點數是詐騙集團常用計倆，但阿伯卻堅持自己沒被騙；經檢視王姓阿伯手機，確認是被「假援交真詐騙」。

王姓阿伯表示，最近深夜感到無聊，突然想起通訊軟體有陌生人想加好友，便同意幾位邀請，沒想到真有一位大頭貼看似清秀的女子傳訊息給他，彼此聊了幾天，對方突然表明有提供「人與人連結的服務」，不過得先傳送遊戲點數做為保證金，才能約地方見面，他禁不起女色誘惑，就衝到超商買點數，準備和女網友相見歡，沒想到這是詐騙陷阱。

▲▼高雄阿伯衝超商匯款。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄阿伯成功保住3000元，開心向警方、店員道謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方向他強調，不法分子通常為躲避查緝，會要求傳送遊戲點數作為擔保，才能見面性交易；若不照做，就會出言恐嚇。王姓男子聽完後恍然大悟，也幸好自己按錯序號，誤將數字「1」看成英文字母「L」，成功保住3000元。

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