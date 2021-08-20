快訊／家人共鍋黃偉哲有異見！大人陪未成年OK　成年人照禁關鍵曝

▲黃偉哲指出，未成年子女與家長一同用餐可開放共鍋，但成年人則不開放，因很難界定是否是家人，一旦開放會增加染疫風險。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心陳時中部長指出外出餐廳內用部分，家人用餐可開放共鍋，台南市長黃偉哲20日下午明確指出，台南市對未成年子女與家長一同用餐可開放共鍋，但成年人則不開放，因很難界定是否是家人，且內用防疫指引規定明確，除限定內用人數、梅花座、隔板等防疫措施，一旦開放會增加染疫風險。

黃偉哲進一步說明指出，陳時中部長在中央流行疫情指揮中心的時候，有特別提到台南這個例子，提到家人到餐廳用餐的時候，因為家人嚴守防疫規範，即使是4歲的小朋友也獨立開一鍋，讓人覺得好像有點不近人情，但這個部分跟開放家人共鍋，他認為是有點小不同，未成年的小朋友跟家人出去的時候，因為有很多生活還沒辦法完全自理，包括要求4歲小朋友自己煮一鍋，不但不方便而且有危險性，那更有公安的顧慮，萬一那個鍋是瓦斯爐鍋，不是電磁爐，電磁爐的話可能燙到自己，瓦斯爐可能燙到別人，甚至引起這個火災，所以台南市特別可以接受未成年的子女和大人同鍋，但是家人一起去餐廳的時候還是請這個有做好隔板，做好相關防疫指引以策安全。

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黃偉哲說，因為家人在家裡同鍋沒有關係，但是在外面的公共場所，就執行面來說很難證明是家人，總不能出門吃飯還要帶戶口名簿，而且這關口一開，所有人都可以說是家人，親如家人，比親兄弟還要親的家人，那怎麼辦？所以說，對於成年人還是嚴守餐飲開放的指引，必須自己一鍋，做好隔板及梅花座，至於未成年人可跟成年人共鍋，中間沒有隔板，這是可以接受的。

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