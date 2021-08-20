估年底達成　鍾南山：中國超80%人口接種後可群體免疫

▲中國大陸防疫專家鍾南山。（圖／翻攝自中新社）

記者陳政錄／綜合報導

中國工程院院士、防疫專家鐘南山20日在一場論壇上表示，待80%以上的人口接種疫苗之後，中國大陸可以建立有效的群體免疫。他估計，該疫苗接種率，「大概到今年年底可以達成。」

鍾南山20日在第五屆中國—阿拉伯國家博覽會大健康產業論壇上，發表視訊演講，針對中國大陸國產疫苗有效性、加強針、Delta變異毒株入侵問題，進行討論。

談到中國大陸何時能實現群體免疫，鍾南山說，與疫苗的有效率相關，還要看病毒的傳播係數。他坦言，「中國疫苗的有效率大概是70%左右，那麼中國需要全部人口的80%以上接種疫苗，才能夠建立一個有效的群體免疫，現在，中國的疫苗接種率大概到今年年底可以達到80%以上。」

▲湖北武漢市民排隊施打新冠疫苗。（圖／CFP）

鍾南山說，針對日前廣州疫情的研究表明，中國大陸國產疫苗，對Delta毒株總體保護率接近60%，重症保護率為100%。他說，儘管防護效果有所下降，但仍然很有效。

鍾南山再列舉由智利衛生部人員於今年7月發表在《新英格蘭醫學雜誌》上，對16歲以上的1000多萬人接種科興疫苗的數據顯示，科興預防感染有效率為65.9%，預防住院有效率為87.5%，說明有很好的預防作用。

談到加強針，鍾南山坦言，滅活疫苗或mRNA疫苗，接種之後半年，免疫功能都有明顯的下降，各個國家如今都在探討，如何強化疫苗的免疫作用。

他提到，根據大陸國產疫苗最新研究資料，接種第二劑疫苗後6個月再接種一劑，抗體水平有明顯增加，增幅達到10多倍，且接種後再過6個月還維持在比較高的水平，「看起來這是一個很有希望的加強免疫的辦法。」但他提醒，接種加強針在真實世界的保護效果，有待進一步證明。

據大陸國家衛健委通報，截至2021年8月19日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗19億1241.9萬劑次。

另北京市衛健委數據顯示，北京市累計報告接種新冠病毒疫苗3821.89萬劑次。其中，12-17歲人群累計接種63.44萬劑次，全市累計接種1994.09萬人，其中1839.16萬人完成全程接種，換算全市18歲及以上常住人口全程接種率94.10%。

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