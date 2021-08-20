師揪3少看A片再亂咬　求輕判哭了：我有戀童癖！法官這麼回

▲羅姓男子在台南某補習班擔任老師，未料琪卻利用其權勢，對3名未滿14之孩童，強制猥褻或性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台南報導

羅姓男子自2018年起在台南某補習班擔任老師，沒想到羅男竟利用其教師身分，不顧孩童意願，先後猥褻3名未滿14歲之學童，還強行幫其中一名學童口交2次得逞。一審，法官依與未滿14歲少年強制猥褻與性交，判其應執行有期徒刑3年2月；拘役部分則判120日，得易科罰金，羅男不服，再提上訴。高等法院審理後，認為羅男犯罪事實明確，原審量刑無誤，駁回其上訴，維持原判決。

羅姓男子2018年9月起，在台南某補習班擔任3名未滿14歲少年的英文和數學老師，未料，羅男為滿足一己私慾，竟利用權勢威脅3名少年，不顧3人意願，多次伸手撫摸其重要部位，更要求少年一起在補習班看A片，對3人猥褻或口交得逞。直到被3名少年父母發現後，怒報警處理。

一審台南地院認為，羅男已滿20歲，年輕識淺思慮欠周，因一時情慾衝動致罹刑章，但其平時與3名學生相處融洽，而羅男縱然幫其中一名少年口交，與一般性侵害案件雖有不同，但其違反學生意願而對2人強制猥褻，且經2人一再阻止，也隨即停下，未再繼續，同時與學生家長皆以達成和解，審酌其至是與經濟程度，依對未滿14歲少年強制猥褻、性交等罪，共判其應執行有期徒刑3年2月；拘役部分則判120日，得易科罰金。羅男不服，再提上訴。

庭審時，羅男向法官哭訴，指出自己遭專業醫療機構診斷有「戀童症」，請求法官減刑。高等法院審理後卻認為，一審刑度並無不當，羅男犯罪事實明確，至於羅男所提出的精神鑑定，雖然建議其應接受治療，但法官審酌後指出，羅男的治療應以獄中強制診療程序為主，後續會再評估羅男有無接受強制治療之必要，駁回其上訴，維持原判決。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】



罵吳宗憲「呷洨」、公民老師是「螺紋保險套」 館長判拘68天確定



嘿咻14歲國中女仍不滿足 噁男誘13歲少女拍裸照再壞壞



花蓮疫調鬧烏龍！無辜熱炒店生意暴跌5成 老闆擬提國賠