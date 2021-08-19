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恐怖槍聲響不停！塔利班控制機場入口　甩鞭棍毆逼退排隊人群

▲▼塔利班武力驅散喀布爾群眾。（圖／翻攝自推特／@garaevruslan02、＠singhpuru2202）

▲塔利班武力驅散喀布爾機場外圍群眾。（圖／翻攝自推特／@garaevruslan02、＠singhpuru2202）

記者葉睿涵／綜合報導

喀布爾機場至今仍擠滿逃亡的人群，竭盡所能想要逃離塔利班控制的阿富汗。為了阻止人們進入機場，塔利班在19日控制住了通往機場的道路，還用槍聲和毆打驅散擠在喀布爾機場外圍的人潮，導致至少2人死亡、17人受傷。

綜合《紐約時報》、路透社與《華爾街日報》報導，在塔利班拿下阿富汗的政權後，喀布爾便爆發了難民逃亡潮，數以千計的人群塞滿了喀布爾機場與其附近主要通道，希望能搭上一班離國的班機。儘管急於鞏固政權的塔利班不斷安撫人民，承諾他們會「溫和施政」，但他們的行徑卻完全背道而馳，有消息稱，試圖阻止人民離境的塔利班控制住了機場外的主要道路，還用武力阻止人群沖向喀布爾機場。

目前塔利班在喀布爾機場外設立了多個檢查站，並把守在機場的各個出入口，只准許外國人和持有合法簽證的人民進入機場，但有現場人士表示，不少阿富汗人即使擁有合法證件，也不被允許通過。也有目擊者告訴媒體，為了驅趕企圖闖進喀布爾機場的人群，塔利班不惜多次對天鳴槍，並用步槍推擠人群，阻止他們靠近喀布爾機場的入口。

從推特上流傳的現場畫面可見，有塔利班成員手持細鞭，企圖逼退機場外圍的民眾，只要民眾稍稍往前，他們就會毫不猶豫地將細鞭甩到他們身上；另一支影片則顯示，有塔利班成員為了驅趕人潮，甚至不惜用長棍毆打民眾，即使他們只是靜靜地坐在喀布爾機場外圍也不行。

一名塔利班成員告訴路透社，他們對天鳴槍之類的行為只是希望能驅散人群，「我們無意傷害任何人」，不過外媒指出，目前喀布爾機場外圍已有至少2人死亡、多人受傷，而另一名北約官員則指出，現場已有至少17人受傷。

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