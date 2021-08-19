陸：塔利班比上次執政「更清醒理性」　沒有任何事物是一成不變的

▲塔利班代表團7月底曾訪陸，與大陸外交部長王毅會談。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

塔利班19日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。中國大陸外交部發言人華春瑩同日稍早表示，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性，「世界上沒有任何事物是一成不變的，我們主張要用全面聯繫和發展的辯證思維來認識看待和處理問題，不僅要看過去怎麼樣，也要看現在怎麼樣，不僅聽其言，也要觀其行。」

華春瑩表示，中方在充分尊重阿富汗國家主權以及國內各派意願的基礎上，同阿富汗塔利班等各派都保持著聯繫和溝通，「近日阿富汗的局勢發生重大變化之後，阿富汗的塔利班領導人和發言人多次通過不同的渠道公開表示塔利班要解決人民面臨的問題，滿足人民的願望，致力於構建開放包容的伊斯蘭政府，並表示塔利班致力於人人平等，消除歧視，已宣布赦免前政府工作人員，並將保障婦女的言論自由、就業和接受教育等權益。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



華春瑩指出，塔利班發言人表示將採取負責任的行動保護阿富汗人和在阿富汗的外國使團人員的安全，願意與各國建立良好的關係，絕不允許任何人利用阿富汗領土威脅別國，「我們注意到了這些積極的表態和釋放的信號，我們也注意到俄羅斯等一些國家的政要和不少的國際媒體也都肯定當前塔利班進入喀布爾之後各方面的表現，認為塔利班目前的做法是良好的、積極的、務實的。儘管阿富汗局勢還沒有徹底的明朗，但是認為塔利班不會重演過去的歷史。」

華春瑩提到，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性，中方鼓勵並且希望塔利班將其積極的表態落到實處，同阿富汗各黨派各民族團結起來，盡快通過對話協商建立符合阿富汗自身國情，得到人民支持廣泛包容的政治架構，實行溫和穩健的內外政策，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，確保阿富汗局勢實現平穩過渡，讓飽受戰火之苦的阿富汗人民能夠盡快遠離戰亂，建立持久和平。

華春瑩表示，他們也看到阿富汗國內積累了諸多的矛盾，美國又留下了大量的難題，和平重建的進程難以一帆風順，「在此過程當中，國際社會應當共同鼓勵和支持阿富汗各黨派各民族團結合作，翻開阿富汗歷史的新篇章。」

華春瑩強調，有些人在反覆強調對塔利班不信任，「我想說的是，世界上沒有任何事物是一成不變的，我們主張要用全面聯繫和發展的辯證思維來認識看待和處理問題，不僅要看過去怎麼樣，也要看現在怎麼樣，不僅聽其言，也要觀其行。」

華春瑩還說，如果不與時俱進，而是保守固定的思維，無視形勢的發展，那就是刻舟求劍，就不會得出符合實際的結論，「事實上，阿富汗局勢的急劇演變也表明外界以往對於阿富汗局勢的判斷是缺乏客觀判斷的，對阿富汗的民意是缺乏準確把握的。在這個方面，我認為西方的某些國家尤其應該汲取教訓。」