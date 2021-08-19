快訊／阿富汗東部驚傳槍響！多人死亡　塔利班「朝人群開槍」

記者張寧倢、詹雅婷／編譯

路透報導，阿富汗東部庫納爾省首府阿薩達巴德（Asadabad）19日爆發激烈衝突，多名塔利班武裝份子朝著集會上揮舞國旗的人開槍。目擊者薩利姆（Mohammed Salim）透露，現階段未知死傷的真正原因，是因為被槍擊或是槍擊案引發的踩踏事件。

薩利姆表示，阿薩達巴德19日有數百人走上街頭示威，一開始他感到害怕，不想涉入其中，但當他看到自己的鄰居也出來抗議時，薩利姆拿出家裡的國旗，參與這場反塔利班的遊行，「在塔利班分子的掃射與踩踏之中，有多人死亡或受傷。」目前塔利班發言人尚未對此事件做出回應。

據報導，東部靠近巴基斯坦邊境的城市賈拉拉巴德（Jalalabad）與帕克蒂亞省（Paktia）的一個地區19日再次出現抗議活動，但目前未傳出嚴重暴力事件的相關報導。阿富汗於1919年8月19日脫離英國統治，在慶祝阿富汗「獨立日」前夕，塔利班武裝分子18日在賈拉拉巴德向揮舞國旗的抗議者開槍，至少3死12傷。值得一提的是，塔利班政府稍早正式成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，也將19日訂為獨立紀念日。

خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده در شهر اسدآباد افغانستان در پی تیراندازی طالبان به سمت کسانی که پرچم افغانستان در دست داشتند،‌ چند نفر کشته شده‌اند



یکی از شاهدان گفته مشخص نیست کشته‌ها به دلیل شلیک گلوله یا ازدحام جمعیت بوده‌اند pic.twitter.com/5c5ZqJkJvW — ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 19, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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