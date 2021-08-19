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時與勢的問題！　環時列6大理由稱：美國最終拋棄台灣沒有懸念

▲▼ 塔利班成員在阿富汗首都喀布爾街道巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班成員進駐阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美軍撤出阿富汗後，塔利班武裝組織迅速攻佔首都，隨後宣布建立阿富汗伊斯蘭酋長國。有鑒於阿富汗情勢丕變，美國國家安全顧問蘇利文17日出面強調，對台灣及以色列的承諾一如既往堅定。對此，大陸官媒《環球時報》列舉6大理由稱，只要大陸力量持續增加，軍事鬥爭準備充分，統一的意志堅定，「美國最終拋棄台灣就是註定的，沒有懸念。」

▲大陸央視罕見直播解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）

▲解放軍05式兩棲甲車海上演訓。（圖／翻攝政知見官方微信號）

《環球時報》評論指出，第一，沒有一份美國國內的正式文件要求美國出兵台海保衛台灣，「一旦那樣做，將是美國總統和行政當局突破法律框架並與一個大國進行戰爭的戰略賭博，是二戰結束以來美國從未有過的戰爭動員。」

第二，中國是核大國，近海軍事鬥爭準備充足，這使得美國完全沒有取得台海戰爭勝利的把握。事實上，對台海戰爭勝負的預測在美國軍界學界都是悲觀的，「美國二戰後在亞洲的幾場主要戰爭都是失敗的，如果與現代中國開戰，將面對從未經歷過的強敵，需要傾盡國力。」

第三，民進黨當局比當年的國民黨既弱小，又缺乏真實鬥志，台灣內部還藍綠分明，一句話，台當局高度依賴美國的保護，絕對是扶不起的阿斗，「蔡英文嘴上說台灣不會只依賴別人的保護，但她這話嚴重言不由衷。民進黨當局對命運的賭博恰恰是完全押在美國為了大戰略不放棄台灣上，他們根本就沒想過、也動員不起全島一起玉碎。」

第四，台灣憑什麼與阿富汗不一樣？它有什麼資本不一樣？只要美國維持台灣政權的成本付出大大高於收益，美國就會拋棄它。1949年美國拋棄了國民黨，因為看清了扶不起它。1979年美國在外交上拋棄了台灣，因為同中國大陸建交更符合美國在冷戰中對抗蘇聯的利益。

當需要用一場代價巨大且沒有希望取勝的戰爭保衛台灣時，美國就會「兩害相權取其輕」，美國民眾不會允許他們的青年為「台獨」大批赴死。

▲▼ 美軍印度太平洋司令部2日宣布，美國陸海空軍及陸戰隊正聯合英國、澳洲和日本部隊，即日起至27日在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

▲美海軍太平洋艦隊。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）

第五，美國放棄台灣將是對中美力量格局變化的承認，並不意味著更多損失。而這種力量格局的變化根本就藏不住，「支撐美國可以繼續掌控台海的幻象反而會隨時間推移讓華盛頓疲憊不堪，因此美接受兩岸統一雖是它的一顆苦果，但那顆苦果終將瓜熟蒂落。」

第六，當一切有些模糊不清時，現實主義將在台海局勢的劇變關頭起決定作用，「大陸一旦攻台，肯定會是摧枯拉朽的總攻，以小時計摧垮台灣軍隊的抵抗能力和意志。」

美國做出反應的時間差是一定會有的，在那個時間差裡，新的台海現實將被迅速塑造且呈現出來，美國通過戰爭總動員來推翻那個新現實，需要賭上它自己的國家命運，「美國沒理由那樣做。」

評論指出，大陸抑制台獨促進統一的決心堅定不移，台當局如果真的視主權獨立為整個台灣島的生命，「從現在起就需轉入全民戰爭動員模式，翻倍式地增加軍費，擴充戰爭能力。」

評論強調，看看台灣社會對於「小確幸」著迷的樣子，以及對政治內鬥投入的狂熱，「他們分明在想舒舒服服、順順當當有美國保護著就能實現分裂中國的目標，別做夢了。」

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