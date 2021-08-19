林飛帆批藍營投降主義　謝龍介反嗆：你當替代役吹冷氣

▲謝龍介 。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

美軍撤退阿富汗引發一連串問題，國內「疑美論」聲浪甚囂塵上，其中中廣董事長趙少康強調，別認為緊抱美國就天下太平，被民進黨副秘書長林飛帆批批評，國內的投降主義者每天都在蠢蠢欲動。對此，國民黨台南市議員謝龍介相當不滿，反嗆林飛帆只是當替代役，不懂什麼叫投降主義。

謝龍介18日錄製政論節目《新聞大白話》。針對總統蔡英文臉書回應阿富汗局勢變化，表示台灣唯一的選項是讓自己更強大、更團結，且不能只依賴別人保護；以及林飛帆的上述表示，謝龍介批評，林飛帆節制一點，你講投降主義，你知道什麼叫投降主義嗎？

他斥責，對自己來講，付出三年青春在中華民國海軍陸戰隊服役，用三年捍衛自己的國家，不管兩岸怎麼緊張，我們就是捍衛中華民國；「你幹替代役，吹冷氣」，現在竟說投降主義，總統希望我們更強大、更團結，林飛帆你今天有讓我們團結嗎？你有團結全國人民嗎？你吃香喝辣，為了派系利益，但當中國大陸有一些壓迫性作法的時候，你就說我們要團結，可是誰不知道要團結？

謝龍介提到，誰讓我不強大？大家都清楚美國賣給我們的武器是什麼檔次，而賣給以色列的又是什麼檔次，當我們國家有突破性的研發，美國就出手阻擋，包括當年的核子彈，導致台灣沒有強勢的話語權。中華民國現在兩岸處境如此尷尬，都是美國；要我們遵守美國的遊戲規則，在美國的範圍裡，希望我們當籌碼，又不希望我們能夠獨立自主地去作為一個正常國家的發展，這才是美國最大的問題。 所以你今天要我們怎麼跟妳怎麼更強大。

謝龍介認為，林飛帆你今天要出來應該先嗆美國，台灣目前很難靠武器打贏中國，但我們對抗共產黨極權的最強大武器是民主自由，可是蔡英文帶領的團隊讓台灣有言論自由嗎？我們民主只剩投票而已，所以你在顛覆民主自由，摧毀我們最強大的武器，你才告訴我們要更強大，你不是在講笑話嗎？