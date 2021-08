影／阿富汗人擠爆機場　軍隊「掃射逼退」畫面曝！尖叫四起如煉獄

▲上傳者自稱影片中持槍的是美軍,但隨即遭到網友打臉。(圖/推特/The Bite)



記者王佩翊/編譯

塔利班攻佔阿富汗首都喀布爾,引發當地民眾恐慌,各國也紛紛撤離大使館人員與僑民。阿富汗喀布爾機場更爆發逃難潮,大批民眾企圖擠進機場,更不惜攀上美軍運輸機機身,多人因此墜機或是卡進起落架死亡。如今推特帳號The Bite則釋出一段影片,疑似是美軍部隊的士兵持槍掃射,要求民眾離開機場,現場更不乏婦女與兒童,尖叫聲與槍聲交雜,宛如人間煉獄。

Horrific video: people including women with kids running for life as US troops firing from different sides of the Kabul Airport pic.twitter.com/2QDMptHAFU