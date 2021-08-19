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創世基金會苦撐　台中南門扶輪社捐51萬善款

▲台中南門扶輪社慷慨捐助創世基金會植物人安養善款和物資。（圖／創世基金會台中願提供）

▲台中南門扶輪社慷慨捐助創世基金會植物人安養善款和物資。（圖／創世基金會台中院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

疫情當下，許多店家被迫歇業、基層勞工經濟困頓，仰賴發票、捐款挹注的創世基金會亦咬牙苦撐，幸有台中南門扶輪及時伸出援手，匯集社友愛心企業，共計捐贈50餘萬元幫助植物人，為疫情中的弱勢注入一股暖流。

台中南門扶輪社長劉銖淇於昨（18）日上午，親自將唐釆印刷事業股份有限公司捐贈的20萬元、与玥樓月餅100盒、快篩試劑120盒，以及忠仕金屬股份有限公司捐贈的10萬元、台昌彩藝工業股份有限公司捐贈的10萬元、黃吉隆前社長捐贈安養院的必要物資，為創世台中院送暖。

劉銖淇指出，自己行醫多年、看遍生離死別，要照顧終日臥床的病患真的很辛苦，照顧者往往睡眠不佳，長期所累積的疲憊與經濟壓力令人身心俱疲，能在疫情嚴峻之際，略盡棉薄之力幫助植物人及家庭，「捨我其誰！」他也期望能帶動更多人關懷弱勢家庭，讓他們看見希望。

創世基金會台中院表示，植物人家庭就像汪洋中漂流的小船，突然遭遇大浪來襲，就船翻家散了；基金會35年來秉持「照顧一位植物人，等於照顧一個家庭」的信念，照護、陪伴他們前行；南門社與創世基金會這次為人與人之間創造溫暖連結，盼社會大眾一人一臂，成為植物人及其家庭在逆流中的撐舟勇士，助其渡過難關。
 

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