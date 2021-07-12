幫助植物人家庭　創世基金會偕獅子會捐贈公益蔬菜箱

▲獅子會與愛心企業接力為植物人家庭送暖。（圖／創世基金會台中分院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

受武漢肺炎疫情影響，創世專案捐款急墜5成，「在一起管顧科技股份有限公司（以下簡稱：在一起）」薛煒立董事長發起全台「募集蔬菜箱，送愛植物人」公益活動後，獲得熱烈響應，昨日高屏院區完成300多件的愛心蔬菜箱配送。今日「台中福慧獅子會」與愛心企業「大漢地產」、「茂順科技」攜手合力捐贈250份公益蔬菜箱協助植物人家庭。

台中福慧獅子會張維琛會長表示：獅子會長期關懷弱勢，疫情期間各業蕭條，植物人家庭是弱勢中的弱勢，從薛煒立董事長口中得知，植物人家庭有急迫性的民生需求，福慧獅子會當然要義不容辭的予以協助。

茂順科技是中部首先響應支持的愛心企業，張文華董事長長期以來非常認同堅持「救一個植物人，等於救一個家庭」的理念。植物人如同一位大小孩，沒有行為能力、也沒有表達能力，疫情期間如家屬赴市場買菜更有感染的風險，故覺得認捐蔬菜箱可以讓植物人眷屬安心在家照護，也能避免感染，期望能有更多企業主共同加入關懷植物人的行列。

▲獅子會與愛心企業接力為植物人家庭送暖。（圖／創世基金會台中分院提供）

大漢地產高鎮宇總經理表示：疫情三級警戒延長，靠募款的社福機構幾乎斷炊，看到在一起公司的號召，覺得協助1000個植物人家庭，是一件十分有意義的事，所以除了認購蔬菜箱外，更帶著團隊同仁參與配送，讓愛傳遞

創世基金會高雄分會周冠華院長非常感謝在一起管顧科技股份有限公司薛煒立董事長的善心，除第一時間捐款十萬元，更為全省創世基金會各分會募集1,000份蔬菜箱，嘉惠全台創世基金會分院及植物人家庭。

根據統計，截至目前為止，愛心蔬菜箱已經完成（台北、新北、桃園、新主、苗栗、高雄、屏東、台中）等區域配送，尚有137個植物人家庭愛心蔬菜箱待認領，最後一哩路期待更多企業主、社團領袖的一起響應。訂購網址：https://bit.ly/3AoVfqi；聯絡電話：07-2691686；聯絡信箱：service@joinit.com.tw。

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