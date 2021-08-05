新竹3歲男童慘摔成植物人　無照保母疑虐童但獲輕判2年定讞

▲新竹無照保母將3歲男童摔成植物人，獲判2年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市2017年間發生一起疑似虐童案件，未領有保母執照的楊姓女子，受託照顧3歲左右男童，結果男童遭重摔，變成植物人癱瘓在床，更傳出男童母親為了醫藥費，下海陪酒賺錢。一二審、更一審均認定楊女僅犯「業務過失致重傷害罪」輕判2年。案經上訴，最高法院採信更一審見解，5日駁回上訴定讞。

本案發生於2017年7月26日，當日下午楊女抱著昏迷不醒、滿身是血的3歲趙姓男童到台大新竹醫院急救，最後診斷不明原因受有外傷性腦膜下出血，全身多處擦傷挫傷，轉送林口長庚後，也診斷男童有腦神經萎縮及受損，右側肢體癱瘓併有癲癇的嚴重神經學功能缺損，昏迷指數10分，男童最後變成植物人。

檢警單位調查楊女家中，發現現場有多處血跡，更有一處血跡高達200公分；另外男童身上有不少擦挫傷，因此檢方懷疑楊女虐童，將她依照「對兒童重傷害罪」提起公訴。案發之後更有媒體報導，男童母親為了醫藥費，還到酒店下海陪酒。但一二審法院審理後，均認定楊女無重傷故意，僅依照「業務過失致重傷害罪」，輕判2年。

案經撤銷，高院更一審時，檢方當庭提出指控，認為楊女明知男童曾多次受傷、出血，但卻從未將男童送醫治療；另外根據男童身上多處擦挫傷，均已結痂，可見男童長期遭受虐打，楊女對男童有「重傷害罪」故意，當庭求處8年有期徒刑，並建請法院從重量刑。至於楊女則對審判長詢問的各樣問題，包含受傷的細節？是否立即昏迷？血跡為何可以噴濺到200公分高？楊女均推說不記得了。

但更一審最後認定，由檢方提出的證據無法證明楊女曾對男童施暴，故仍認定楊女只犯「業務過失致重傷害罪」，輕判2年。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。