病患呼吸中斷！整形醫CPR+強心劑硬要手術...延誤送醫成植物人

▲傅姓病患前往北市北投區某醫美診所進行隆鼻手術，豈料卻成植物人。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

北市傅姓病患進行隆鼻手術，該手術中不但無專責受過麻醉訓練的醫師監測病患呼吸狀態，導致病患手術中多次缺氧，陳姓整形醫師竟以心肺復甦術加施打強心劑繼續手術，送醫搶救後成植物人；不僅如此陳男更竄改手術病歷資料。士林地院審結依業務登載不實文書罪，處拘50日，可易科罰金、緩刑2年；業務過失致重傷因與家屬和解不受理。

48歲陳姓整形醫師出身於醫學世家，父親更是位醫術、醫德兼俱的外科醫師，他的專長則是韓式整形，臉型雕塑、隆鼻，更在北投自行開業醫美診所，更標榜–「要做就要做最好」。

傅姓病患2015年7月24日於北市北投區整形外科診所進行「鼻部整型及耳後筋膜墊鼻頭整形手術」，手術執行時現場並無受麻醉訓練的醫師在場，僅有范姓麻醉護理師及呂姓護理師在場，更無可隨時偵測病患呼吸狀態儀器僅有脈搏式血氧偵測儀器。

▼前往診所做隆鼻手術，豈料因醫師疏失導致嚴重腦損成植物人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

上午11時傅姓病患進行全身麻醉後半小時，血氧下降至60％（正常90％），范姓麻醉護理師雖即對病患插入喉頭面罩，陳則對病患施以心肺復甦術，此時陳並指示呂姓護理師對病患施打強心劑，仍導致病患的心臟循環及呼吸道危急情事長達5分鐘以上。同日下午2 時30分至2時40分許，病患發生多次全身抽搐的症狀，且越來越頻繁，但陳又拖延到同日下午3時許，才請診所行政人員通知119救護人員，並在同日下午3時21分許，救護車抵達台北榮民總醫院。

雖然命撿回來了，但腦部磁振造影檢查結果為腦部皮質區有缺氧缺血變化，經診斷為缺氧性腦病變，並有意識呆滯、四肢癱瘓、無法言語、對言語刺激無適當回應、生活無法自理，全需他人扶助照護之重大不治或難治的重傷害。

偵查時，在場協助手術的呂姓護理師作證時說，發現傅心跳停止，非常緊張哭著跑出手術室，希望不要再進行手術，但陳卻說「這是本來就會發生的事」，休息一下又再進入手術房，病患下午2點多開始抽搐，陳竟以手機聯絡其他人，確保傅送醫過程隱密，再過了30分鐘才肯撥打119通知救護人員。

不僅如此，陳男竟為逃避責任，與2位護理師共同基於行使業務登載不實文書，偽造手術時間是從下午1點14分開始，直到2點59分前生命徵象無異常。

法官認陳為專業醫師，應遵循合法程序謹慎從事，竟登載不實足見其法治觀念顯有不足，所為應予非難，但他犯後坦承犯行，仍依業務登載不實文書罪，處拘役50日，可易罰金，緩刑2年；業務過失致重傷為告訴乃論，因他與家屬和解且履行完畢公訴不受理。2名護理師涉犯行使業務登載不實文書罪嫌部分，士林地檢署予以緩起訴處分。

隨機搭訕15歲少女 吃完肉粽帶回家硬上...渣男辯：她小聲說不要

誆女同事「妳氣場不好」幫淨化 渣男帶她回家性侵下場曝

