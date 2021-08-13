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普渡桌不擺泡麵乾糧　創世基金會「拜這款」超有愛心

▲創世基金會斗六院門口升起裊裊香煙，擺上擺的不是泡麵，而是植物人每天必須的營養奶，作為祭拜好兄弟的供品。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲創世基金會斗六院門口升起裊裊香煙，擺上擺的不是泡麵，而是植物人每天必須的營養奶，作為祭拜好兄弟的供品。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆七月重要民俗就是中元普渡，創世基金會斗六院門口升起裊裊香煙，擺上擺的不是泡麵，而是植物人每天必須的營養奶，作為祭拜好兄弟的供品。創世斗六院張曉蓉院長感謝彰源公司捐購買奶粉經費及南聖宮採購捐助奶粉，齊聚供桌前，虔誠地為植物人及社會大眾上香祈福，保佑疫情期間平安健康。

受新冠疫情影響，各行各業皆辛苦，社福團體更面臨嚴重衝擊。中元節前夕，創世斗六院張曉蓉院長偕同彰源公司經理謝秉憲、斗六南聖宮總幹事陳一郎、社會福利組葉芳男組長等在地企業團體齊聚供桌前，款待好兄弟祈求闔家出入平安、地方風調雨順，虔誠地為植物人及社會大眾上香祈福，保佑疫情期間順利度過難關。

▲創世基金會斗六院門口升起裊裊香煙，擺上擺的不是泡麵，而是植物人每天必須的營養奶，作為祭拜好兄弟的供品。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲彰源公司提撥2萬元普渡經費購買奶粉，幫助植物人，將小愛化成大愛、拋磚引玉號召更多企業普渡做公益，善盡社會責任。（圖／記者蔡佩旻攝）

彰源公司經理謝秉憲表示，創世基金會是全台專門照顧清寒弱勢植物人的機構，認同其服務理念，我們行動支持很多年，今年得知因疫情受到影響，但餐食一日都不能少，決定提撥2萬元普渡經費購買奶粉，幫助植物人，將小愛化成大愛、拋磚引玉號召更多企業普渡做公益，善盡社會責任。

南聖宮總幹事陳一郎也說，不論是佛家的盂蘭盆節及道家的中元普渡，都符合華人傳統的孝道觀念。孝順要及時，行善也要及時，中元普渡除了祈求平安外，斗六南聖宮今年更採購40包奶粉做為供品，祭拜後轉贈給創世基金會植物人安養院，盼照顧更多弱勢朋友，讓普渡更有實質的意義。

▲創世基金會斗六院門口升起裊裊香煙，擺上擺的不是泡麵，而是植物人每天必須的營養奶，作為祭拜好兄弟的供品。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲南聖宮總幹事陳一郎(中)說，中元普渡除了祈求平安外，斗六南聖宮今年更採購40包奶粉做為供品，祭拜後轉贈給創世基金會植物人安養院，讓普渡更有實質的意義。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

創世斗六院說明，創世斗六清寒植物人安養院目前照護42位植物人，每位植物人一個月需4至6萬元，每月必要支出高達一百多萬；服務的多是清寒家庭，只能咬牙苦撐，護理人員也「疫」無反顧，會守候植物人到最後。創世斗六院呼籲懇請企業團體部分中元節供品可購買奶粉、普渡品做公益，解燃眉之急。

▲創世基金會斗六院門口升起裊裊香煙，擺上擺的不是泡麵，而是植物人每天必須的營養奶，作為祭拜好兄弟的供品。 （圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六南聖宮今年採購40包奶粉做為供品，祭拜後轉贈給創世基金會植物人安養院，讓普渡更有實質的意義。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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