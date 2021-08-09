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孝子打工變植物人　逾30年母親守候身邊盼奇蹟出現

▲國中那年徐先生為分擔家計不幸受傷成植物人，母親30多年來不放棄守候等待，期盼奇蹟發生。（圖／創世基金會提供）

記者蒲世芸／綜合報導

隨著疫情趨緩，政府陸續宣布解封措施，社會在黑暗中漸露曙光，慢慢恢復生機。許多年輕人計畫著利用暑假出遊，或在下學期開學前，忙著打工賺取學費、生活費，展開新生活。但創世板橋院現在安養的院民徐先生，今年已49歲，他在國中畢業那年暑假，為貼補家用到工地打工，卻遭高壓電擊灼傷，不幸變成植物人，至今三十幾年來，媽媽仍不放棄希望，經常到安養院陪伴兒子，祈禱奇蹟出現。

創世板橋植物人安養院在民國八十九年成立，徐先生是第一批入住的院民，雙親離異，靠媽媽開計程車維生，生活相當辛苦。看著媽媽辛勞拉拔自己，孝順的徐先生利用暑假打工貼補家用，卻不幸遭高壓電擊灼傷，變成終日臥床的植物人，人生從此被迫按下「暫停鍵」。媽媽面對突如其來的意外，不僅深受打擊，又因護理之家龐大費用，面臨窮途末路的困境。所幸經親友轉知，為徐先生申請入住創世板橋院，由護理人員專業照護，媽媽終可安心工作，社工更協助申請政府中低收入戶補助，大幅減輕家中經濟壓力。

每天下班後，是媽媽與徐先生的甜蜜時光，幫他按摩、說說話，年邁的媽媽常感嘆說起徐先生小時候乖巧體貼，竟一場意外毀掉大好前途。歲月流逝，媽媽年紀漸增，擔心自己無法陪兒子走到最後，但仍企盼著能有奇蹟發生。每個人每天都在演著不同的人生劇本，每位植物人背後，都是一個辛酸的家庭，有著不同的生命故事書。疫情下的我們，應該要更加珍惜所擁有的，感恩惜福並知足常樂，健康平安就是何等的富足。

植物人家庭就像是汪洋中的一艘船，沒有盡頭的漂流著。創世基金會三十五年來始終如一，成為植物人堅實的後盾，在驚滔駭浪中拉一把，讓他們在絕望無助的時刻，找到依靠，同時也希望能喚起更多民眾的關心，成為植物人及其家庭的撐舟勇士，助其度過難關。

愛心專線：（02）8966-4306分機9 撐舟小組

劃撥帳號（19139064）戶名：創世基金會

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